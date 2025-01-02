Лукасевич: Варшава и Киев создали совместные секретные оружейные предприятия

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Украина и Польша секретно производят беспилотники и сотрудничают в сфере высоких технологий
Украина и Польша секретно производят беспилотники и сотрудничают в сфере высоких технологий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев и Варшава создали секретные оружейные предприятия в Польше и производят там дроны и ремонтируют танки. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич.

«К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий», — передает польское издание Interia слова Лукасевича. Поверенный пожаловался, что другие страны, например, Германия, могут афишировать совместные с Украиной оружейные предприятия, а Польша  не может этого делать из-за непосредственного соседства с Россией.

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Киев и Варшава создали секретные оружейные предприятия в Польше и производят там дроны и ремонтируют танки. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич. «К сожалению, я не могу обсуждать это подробно, но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий», — передает польское издание Interia слова Лукасевича. Поверенный пожаловался, что другие страны, например, Германия, могут афишировать совместные с Украиной оружейные предприятия, а Польша  не может этого делать из-за непосредственного соседства с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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