Количество украинцев, готовых терпеть тяготы войны, резко снизилось

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Почти половина опрошенных украинцев не готовы терпеть военные действия столько, сколько потребуется
Почти половина опрошенных украинцев не готовы терпеть военные действия столько, сколько потребуется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество граждан Украины, которые готовы терпеть военные действия в стране, снизилось с 63 до 57% с октября по декабрь 2024 года. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Между началом октября и декабрем 2024 года мы также наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 57%», — отмечается на сайте КМИС. Там добавили, что в 2022-23 годах этот показатель составлял 71-73%, а с февраля по октябрь 2024 года он снизился до 63%. 

Опрос проводился со 2 по 17 декабря с помощью интервью по телефону методом случайной выборки телефонных номеров. Были опрошены около тысячи респондентов старше 18 лет. 

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Количество граждан Украины, которые готовы терпеть военные действия в стране, снизилось с 63 до 57% с октября по декабрь 2024 года. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС). «Между началом октября и декабрем 2024 года мы также наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 57%», — отмечается на сайте КМИС. Там добавили, что в 2022-23 годах этот показатель составлял 71-73%, а с февраля по октябрь 2024 года он снизился до 63%.  Опрос проводился со 2 по 17 декабря с помощью интервью по телефону методом случайной выборки телефонных номеров. Были опрошены около тысячи респондентов старше 18 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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