Количество украинцев, готовых терпеть тяготы войны, резко снизилось

Количество граждан Украины, которые готовы терпеть военные действия в стране, снизилось с 63 до 57% с октября по декабрь 2024 года. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
«Между началом октября и декабрем 2024 года мы также наблюдаем незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется — до 57%», — отмечается на сайте КМИС. Там добавили, что в 2022-23 годах этот показатель составлял 71-73%, а с февраля по октябрь 2024 года он снизился до 63%.
Опрос проводился со 2 по 17 декабря с помощью интервью по телефону методом случайной выборки телефонных номеров. Были опрошены около тысячи респондентов старше 18 лет.
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