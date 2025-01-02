ВОЗ осудила атаку ВСУ на больницу в Алешках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально осудила атаку Украины на здание центральной районной больницы в городе Алешки Херсонской области, сообщили в пресс-службе ВОЗ. Атака произошла 30 декабря и привела к гибели заместителя главного врача.
«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на [систему] здравоохранения, где бы они ни происходили», — рассказал представитель организации. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что они активно работают над документированием и расследованием нападений на объекты здравоохранения через систему онлайн-наблюдения, которая была запущена в конце 2017 года. Представители организации призвали все страны сообщать о подобных инцидентах через этот механизм, чтобы эффективно реагировать и предотвращать будущие атаки.
ВСУ 30 декабря атаковали кабинет главврача центральной районной больницы в Алешкинске. В результате атаки главврач Владимир Харлан получил серьезные осколочные травмы, а его заместитель Василий Борисов скончался. На следующий день произошла повторная атака на больницу, в ходе которой была уничтожена машина скорой помощи, однако жертв удалось избежать.
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