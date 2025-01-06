06 января 2025

Военный завод Нижегородской области предложил пермякам без опыта зарплату в 150 тысяч рублей

Крупнейший российский оборонный завод ищет рабочих среди жителей Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод производит в том числе оборонную продукцию (архивное фото)
Завод производит в том числе оборонную продукцию (архивное фото) Фото:

Жителей Пермского края позвали работать на завод имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Предприятие производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию и машиностроение. За вахту соискателям пообещали заплатить 150 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Пермского края — рабочий на крупнейший военный завод в Нижегородской области, место работы в городе Дзержинск. Зарплата от 150 тысяч рублей на руки. Вахта 30 или 60 дней. В обязанности входит изготовление специзделий, поднятие тяжелых деталей со стеллажа на линию, погрузка ящиков с деталями в машину», — написано на портале HeadHunter.

Уточняется, что вес специзделий составляет 15-40 кг. Трудоустроенным сотрудника пообещали бесплатно предоставить униформу и проживание. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта и компенсировать проезд до места работы из Перми. 

Ранее URA.RU вспоминало, чем завлекали пермяков на вахту и как менялись в течении года запросы работодателей. В 2024 году работодатели со всей страны удивляли жителей Перми и Пермского края заманчивыми предложениями о трудоустройстве и высоких зарплатах.

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Жителей Пермского края позвали работать на завод имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Предприятие производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию и машиностроение. За вахту соискателям пообещали заплатить 150 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Пермского края — рабочий на крупнейший военный завод в Нижегородской области, место работы в городе Дзержинск. Зарплата от 150 тысяч рублей на руки. Вахта 30 или 60 дней. В обязанности входит изготовление специзделий, поднятие тяжелых деталей со стеллажа на линию, погрузка ящиков с деталями в машину», — написано на портале HeadHunter. Уточняется, что вес специзделий составляет 15-40 кг. Трудоустроенным сотрудника пообещали бесплатно предоставить униформу и проживание. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта и компенсировать проезд до места работы из Перми.  Ранее URA.RU вспоминало, чем завлекали пермяков на вахту и как менялись в течении года запросы работодателей. В 2024 году работодатели со всей страны удивляли жителей Перми и Пермского края заманчивыми предложениями о трудоустройстве и высоких зарплатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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