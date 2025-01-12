12 января 2025
11 января 2025

Жителей Копейска просят помочь построить бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожан попросили проявить инициативу Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, попросили администрацию построить бассейн в поселке РМЗ или микрорайоне Тугайкуль. Мэрия города рассказала URA.RU, что это возможно при инициативном бюджетировании.

«Во всех поселках Копейска построены бассейны и сауны, в нашем поселке Тугайкуль или РМЗ ничего нет. Ведь можно выделить средства для строительства бассейна, поселок молодежный, много детишек, им только в радость», — просят копейчане в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации Копейска, сейчас в городе работают три частных бассейна: в центре по проспекту Ильича, 1а, на территории базы отдыха озера Курочкино (улица Озерная, 5) и по улице Дарвина, 13. В ближайшее время строительство новых бассейнов не планируется, однако жители могут сами проявить инициативу.

«Строительство подобного комплекса будет возможно благодаря участию жителей поселка РМЗ и микрорайона Тугайкуль в инициативном бюджетировании. Администрация Копейска готова оказать консультативную помощь и содействие инициативной группе», — уточнили в пресс-службе мэрии Копейска.

На въезде в Копейск уже ведется переоборудование Дома культуры в термальный комплекс. Здесь появятся появятся теплые бассейны, детские зоны, горки, ресторанный и гостиничный комплексы. Работы проводит собственник здания.

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Жители Копейска, города-спутника Челябинска, попросили администрацию построить бассейн в поселке РМЗ или микрорайоне Тугайкуль. Мэрия города рассказала URA.RU, что это возможно при инициативном бюджетировании. «Во всех поселках Копейска построены бассейны и сауны, в нашем поселке Тугайкуль или РМЗ ничего нет. Ведь можно выделить средства для строительства бассейна, поселок молодежный, много детишек, им только в радость», — просят копейчане в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации Копейска, сейчас в городе работают три частных бассейна: в центре по проспекту Ильича, 1а, на территории базы отдыха озера Курочкино (улица Озерная, 5) и по улице Дарвина, 13. В ближайшее время строительство новых бассейнов не планируется, однако жители могут сами проявить инициативу. «Строительство подобного комплекса будет возможно благодаря участию жителей поселка РМЗ и микрорайона Тугайкуль в инициативном бюджетировании. Администрация Копейска готова оказать консультативную помощь и содействие инициативной группе», — уточнили в пресс-службе мэрии Копейска. На въезде в Копейск уже ведется переоборудование Дома культуры в термальный комплекс. Здесь появятся появятся теплые бассейны, детские зоны, горки, ресторанный и гостиничный комплексы. Работы проводит собственник здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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