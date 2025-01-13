В двух районах Челябинска из-за замены пожарных гидрантов отключат воду

В среду, 15 января, в Челябинске будут устанавливать новые пожарные гидранты. Из-за этого воды не будет в десятках многоквартирных домов, офисах и соцучреждениях Курчатовского и Калининского районов. Об этом предупредили в МУП «ПОВВ».
«По адресу Свердловский проспект, 2 пройдет плановая замена элементов системы противопожарного обеспечения. Работы проводятся на стыке двух районов. Ориентировочно время отключения по всем адресам — с 09:30 до 18:00. Возможно досрочное завершение работ», — объяснили на предприятии.
В водоканале пообещали предоставлять челябинцам актуальную информацию о ходе работ. Водоснабжение будет временно приостановлено по 90 адресам. Вот список:
- Свердловский проспект, 5, 6, 7, 7а, 7а к1, 7а к2, 7а к3, 7б, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25;
- Свердловский тракт, 1а, 1а/2, 7а, 7а/3, 7б, 9, 11, 11в, 15, 15а, 15б, 24;
- Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7;
- улица Каслинская, 1к1, 1к2, 3а/1, 3, 3а, 3а/1, 5, 5в, 5 к1, 5 к2, 5 к3, 5 строение 1, 18, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30;
- улица Кожзаводская, 2а, 2а/1, 2б, 4, 10а, 10а/1, 16, 20, 54, 54а, 54/1, 54б, 54б/2, 78, 9б, 96а, 96а/1, 96а/2, 96 строение 1, 96 строение 5, 96к1, 96к2, 100, 100/1, 106, 108, 108а, 108а/1, 108а/2, 128б;
- улица Островского, 2, 6, 8, 10, 11, 15.
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