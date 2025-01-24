360: гонорар номинированного на «Оскар» Борисова резко взлетел

Гонорар российского актера Юры Борисова после номинации на премию «Золотой глобус» увеличился почти в три раза — до двух миллионов рублей за один съемочный день. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на приближенный к актеру источник.
«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», — передает 360.ru, ссылаясь на свой источник. После того как актера также номинировали на «Оскар», его гонорар вновь может возрасти, отмечают аналитики.
Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Сам артист признался, что поначалу не мог поверить в это. Он номинирован на кинопремию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». За месяц до этого его номинировали на «Золотой глобус».
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