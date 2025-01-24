Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил проявление политики президента США Дональда Трампа по Украине в действиях американских дипломатов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Выбилось из обычной схемы разве что заявление американского дипломата, который вдруг призвал Россию „принять сделку“ по Украине. Так что дипломатия Трампа начинает проявляться!», — написал Полянский. В его публикации говорится о неожиданном повороте в привычном ходе событий.
Дополнительно Полянский прокомментировал ход заседания Совбеза ООН, которое прошло по формуле Аррии. Он указал, что российская сторона активно приводила факты и свидетельства, тогда как представители Запада игнорировали представленные доказательства.
Трамп в интервью для телеканала Fox News заявил о необходимости немедленного завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в результате продолжающихся боевых действий Украина претерпела значительные разрушения. Трамп высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был позволить конфликту начаться, сообщает RT. Также американский лидер указал на то, что мирное соглашение не было достигнуто из-за решения Зеленского продолжить военные действия.
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