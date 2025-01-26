Сдавшим нормы ГТО челябинцам вернут по 18 тысяч рублей

Сдавшим нормы ГТО жителям Челябинской области вернут часть уплаченного подоходного налога. Как сообщила начальник отдела УФНС России по региону Елена Зотова, максимально можно получить 18 тысяч рублей.
«Введен новый стандартный налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Есть два условия: надо подтвердить сдачу норм и в том же налоговом периоде пройти диспансеризацию», — уточнила Зотова в прямом эфире холдинга «Гранада Пресс».
В налоговой системе появились и другие новации В два раза возросли стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Также теперь сняты возрастные ограничения, если гражданин тратил средства на лечение недееспособных детей.
Всего за 2024 год поданы декларации на возврат почти 11 млрд рублей. Возможность для преференций предусмотрена в рамках социальных и имущественных вычетов.
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