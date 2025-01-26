26 января 2025

Челябинцам вернут уплаченные налоговикам 11 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам вернут часть уплаченных налогов
Челябинцам вернут часть уплаченных налогов Фото:

Покупателям жилья в Челябинской области и ряду других категорий граждан вернут уплаченные налоговикам почти 11 млрд рублей. Как сообщила начальник отдела УФНС России по региону Елена Зотова, вычеты можно также получить, если в течение года были расходы на образование и покупку лекарств.

«Налогоплательщики региона заявили о праве на имущественные и социальные налоговые вычеты в сумме 11 млрд рублей. Жилья было приобретено на 68,7 млрд рублей. Почти 150 тысяч человек воспользовались правом на социальные вычеты. Налог будет возмещаться в связи с понесенными расходами на образование, лечение и покупку медикаментов», — рассказала Зотова в прямом эфире холдинга «Гранада Пресс».

Предельный размер вычета для новоселов сохранился на уровне двух миллионов рублей. Также проценты по ипотеке можно возместить в сумме до трех миллионов. Применять вычет можно к совокупности объектов с тем же ограничением по общей сумме в два миллиона.

Предельные суммы по социальным вычетам возросли. Если до 2024 года совокупно можно было вернуть по ним до 120 тысяч рублей, теперь — до 150 тысяч. Увеличился предельный вычет на обучение детей: 110 тысяч против 50 тысяч, которые допускались ранее.

Руководитель добавила, что декларации можно подать различными способами, включая бумажный носитель, сервис «Госуслуг» и упрощенную процедуру в личном кабинете налогоплательщика. Кабинетом пользуется более 1,6 млн челябинцев.

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Покупателям жилья в Челябинской области и ряду других категорий граждан вернут уплаченные налоговикам почти 11 млрд рублей. Как сообщила начальник отдела УФНС России по региону Елена Зотова, вычеты можно также получить, если в течение года были расходы на образование и покупку лекарств. «Налогоплательщики региона заявили о праве на имущественные и социальные налоговые вычеты в сумме 11 млрд рублей. Жилья было приобретено на 68,7 млрд рублей. Почти 150 тысяч человек воспользовались правом на социальные вычеты. Налог будет возмещаться в связи с понесенными расходами на образование, лечение и покупку медикаментов», — рассказала Зотова в прямом эфире холдинга «Гранада Пресс». Предельный размер вычета для новоселов сохранился на уровне двух миллионов рублей. Также проценты по ипотеке можно возместить в сумме до трех миллионов. Применять вычет можно к совокупности объектов с тем же ограничением по общей сумме в два миллиона. Предельные суммы по социальным вычетам возросли. Если до 2024 года совокупно можно было вернуть по ним до 120 тысяч рублей, теперь — до 150 тысяч. Увеличился предельный вычет на обучение детей: 110 тысяч против 50 тысяч, которые допускались ранее. Руководитель добавила, что декларации можно подать различными способами, включая бумажный носитель, сервис «Госуслуг» и упрощенную процедуру в личном кабинете налогоплательщика. Кабинетом пользуется более 1,6 млн челябинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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