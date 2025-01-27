Пьяная бухгалтерша ездила в магазин за спиртным и уснула за рулем в Челябинске

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Пьяная женщина уснула за рулем
Пьяная женщина уснула за рулем Фото:

Пьяная женщина, работающая главным бухгалтером одной из компаний в Челябинске, трижды ездила в магазин за алкоголем, пока не уснула за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

«В Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении главного бухгалтера коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Местная жительница 53-х лет, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, будучи лишенной правом управления транспортными средствами, вновь села за управление автомобиля в алкогольном опьянении, начала на нем движение, произвела остановку, после чего тронуться с места не смогла и заснула за рулем автомобиля», — сообщили в пресс-службе суда.

Спящую женщину за рулем заметили сотрудники магазина, в который женщина в этот день трижды приезжала за спиртными напитками. Резонно посчитав, что в таком состоянии она представляла опасность для окружающих, работники магазина вызвали сотрудников ДПС. От медосвидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

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Пьяная женщина, работающая главным бухгалтером одной из компаний в Челябинске, трижды ездила в магазин за алкоголем, пока не уснула за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда. «В Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении главного бухгалтера коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Местная жительница 53-х лет, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, будучи лишенной правом управления транспортными средствами, вновь села за управление автомобиля в алкогольном опьянении, начала на нем движение, произвела остановку, после чего тронуться с места не смогла и заснула за рулем автомобиля», — сообщили в пресс-службе суда. Спящую женщину за рулем заметили сотрудники магазина, в который женщина в этот день трижды приезжала за спиртными напитками. Резонно посчитав, что в таком состоянии она представляла опасность для окружающих, работники магазина вызвали сотрудников ДПС. От медосвидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до двух лет. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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