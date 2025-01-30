Новая автостоянка на Конюшенной площади начнет работу в тестовом режиме

Жители и гости Петербурга с 31 января смогут воспользоваться новой городской автостоянкой, расположенной на Конюшенной площади. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.
«С 31 января в тестовом режиме заработает новая городская автостоянка на Конюшенной площади. Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код», — сообщили представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в официальном сообществе VK. Тестовый режим работы автостоянки продлится примерно две недели. По окончании тестирования планируется переход к полноценной эксплуатации объекта, о чем будет сообщено дополнительно.
Автостоянка на Конюшенной площади рассчитана на 60 машиномест и обладает уникальной сборно-разборной конструкцией. На сегодняшний день в Петербурге функционируют 14 городских и 19 перехватывающих автостоянок. Условия использования и дополнительные сведения о работе этих объектов можно найти на официальном сайте ГЦУП, а также уточнить по телефону круглосуточной горячей линии.
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