Новая автостоянка на Конюшенной площади начнет работу в тестовом режиме

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Жители и гости Петербурга с 31 января смогут воспользоваться новой городской автостоянкой на Конюшенной площади
Жители и гости Петербурга с 31 января смогут воспользоваться новой городской автостоянкой на Конюшенной площади Фото:

Жители и гости Петербурга с 31 января смогут воспользоваться новой городской автостоянкой, расположенной на Конюшенной площади. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга. 

«С 31 января в тестовом режиме заработает новая городская автостоянка на Конюшенной площади. Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код», — сообщили представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в официальном сообществе VK. Тестовый режим работы автостоянки продлится примерно две недели. По окончании тестирования планируется переход к полноценной эксплуатации объекта, о чем будет сообщено дополнительно.

Автостоянка на Конюшенной площади рассчитана на 60 машиномест и обладает уникальной сборно-разборной конструкцией. На сегодняшний день в Петербурге функционируют 14 городских и 19 перехватывающих автостоянок. Условия использования и дополнительные сведения о работе этих объектов можно найти на официальном сайте ГЦУП, а также уточнить по телефону круглосуточной горячей линии.

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Жители и гости Петербурга с 31 января смогут воспользоваться новой городской автостоянкой, расположенной на Конюшенной площади. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.  «С 31 января в тестовом режиме заработает новая городская автостоянка на Конюшенной площади. Въезд будет осуществляться по парковочным билетам, которые нужно получить перед шлагбаумом, а при выезде отсканировать QR-код», — сообщили представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в официальном сообществе VK. Тестовый режим работы автостоянки продлится примерно две недели. По окончании тестирования планируется переход к полноценной эксплуатации объекта, о чем будет сообщено дополнительно. Автостоянка на Конюшенной площади рассчитана на 60 машиномест и обладает уникальной сборно-разборной конструкцией. На сегодняшний день в Петербурге функционируют 14 городских и 19 перехватывающих автостоянок. Условия использования и дополнительные сведения о работе этих объектов можно найти на официальном сайте ГЦУП, а также уточнить по телефону круглосуточной горячей линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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