Путин присвоил почетное звание главе свердловского минкульта Учайкиной

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Презентация журнала «Наше наследие» и игры «МЕМО». Екатеринбург, учайкина светлана
Светлана Учайкина в должности министра с 2016 года Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры Светлане Учайкиной, министру культуры Свердловской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры“ Учайкиной Светлане Николаевне, министру культуры Свердловской области», — говорится в документе. Учайкина возглавляет министерство с 2016 года. До этого она трудилась в администрации Верх-Исетского района, с 2005 по 2010 годы возглавляла Екатеринбургский театр кукол, затем — Екатеринбургский театр юного зрителя.

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Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры Светлане Учайкиной, министру культуры Свердловской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры“ Учайкиной Светлане Николаевне, министру культуры Свердловской области», — говорится в документе. Учайкина возглавляет министерство с 2016 года. До этого она трудилась в администрации Верх-Исетского района, с 2005 по 2010 годы возглавляла Екатеринбургский театр кукол, затем — Екатеринбургский театр юного зрителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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