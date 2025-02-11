Путин присвоил почетное звание главе свердловского минкульта Учайкиной

11 февраля 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

Светлана Учайкина в должности министра с 2016 года Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры Светлане Учайкиной, министру культуры Свердловской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры“ Учайкиной Светлане Николаевне, министру культуры Свердловской области», — говорится в документе. Учайкина возглавляет министерство с 2016 года. До этого она трудилась в администрации Верх-Исетского района, с 2005 по 2010 годы возглавляла Екатеринбургский театр кукол, затем — Екатеринбургский театр юного зрителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного работника культуры Светлане Учайкиной, министру культуры Свердловской области. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник культуры“ Учайкиной Светлане Николаевне, министру культуры Свердловской области», — говорится в документе. Учайкина возглавляет министерство с 2016 года. До этого она трудилась в администрации Верх-Исетского района, с 2005 по 2010 годы возглавляла Екатеринбургский театр кукол, затем — Екатеринбургский театр юного зрителя.