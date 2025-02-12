В Челябинске в выходные детей зовут на день рождения Снегурочки и фестивали. Афиша

13 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

На день рождения Снегурочки приедут новогодние гости из разных стран и городов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на выходных, 15—16 февраля, детей ждут мастер-классы, посвященные Дню защитника Отечества, познавательные квизы и праздничные гуляния в честь Дня рождения Снегурочки. Главным событием станет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». О том, где пройдут фестивали, викторины по K-поп и день метеорита — в материале URA.RU. Викторины и квизы Библиотека для молодежи приглашает поклонников корейской поп-музыки на квиз, где можно блеснуть знаниями о мире K-Pop. Гостей ждут различные вопросы, музыкальные паузы и розыгрыши призов. Мероприятие пройдет 16 февраля в 17:00. Вход свободный. Челябинскому метеориту исполнится 11 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проверить знания о космосе в День Метеорита предлагают 15 февраля в Историческом музее. Участникам викторины «У метеорита» предстоит ответить на вопросы из областей космической науки, вспомнить интересные факты об астрономии и решить задачки. Победителей будут ждать памятные подарки. Участие бесплатное, необходима регистрация. Начало в 12:30. Подарок для папы и дедушки: мастер-классы В Детском музее 15 февраля откроется мастерская, где дети смогут освоить техники плетения и создать уникальный брелок для ключей — ценный подарок для папы или дедушки. Мастер-класс пройдет в два сеанса: в 13:00 и 16:00. Стоимость участия — 300 рублей. На мастер-классе устроят конкурс рисунков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пространство «Всюду Чудо Парк» 16 февраля устроит мастер-класс ко Дню защитника Отечества. Маленькие участники смогут вложить любовь в создание портрета своего отца. В конце занятия состоится конкурс, где будут выбраны самые трогательные работы. Начало — в 16:00. Стоимость билета — от 890 рублей. Кондитерская «Высший вкус» проведет для юных кулинаров мастер-класс по созданию сладкого сюрприза для папы. Под руководством опытных мастеров дети научатся украшать печенье глазурью, посыпками и другими кондитерскими элементами. Урок начнется в 12:00 и продлится один час. Стоимость участия — 500 рублей. Фестивали культур ТРК «Таганай» 15-16 февраля превратится в портал в прошлое, предлагая посетителям окунуться в мир древней жизни Аркаима. Гостей «Зимнего солнца Аркаима» ждут реконструкции жилищ, оружия, традиционной одежды и украшений. Все желающие смогут попробовать свои силы в мастер-классах по ремеслам, послушать лекции от историков и археологов, насладиться атмосферой этнической музыки. Кроме того, на фестивале будет работать контактный зоопарк. Стоимость билетов: детский — 200 рублей, взрослый — 300 рублей. День китайской культуры пройдет в библиотеке Горького Фото: Илья Московец © URA.RU Детская библиотека имени Горького 16 февраля устроит фестиваль китайской культуры. В программе праздника — традиционная китайская чайная церемония, знакомство с искусством каллиграфии, мастер-классы, театр теней, литературные и интерактивные площадки. Также будет организована фотозона с драконом и фонариками. Начало в 10:30, участие бесплатное. День рождения Снегурочки Парк имени Гагарина 15 февраля превратится в сказочную страну, где гостей ждут приключения и встречи с волшебными героями. С 12:00 до 14:00 на главной сцене парка пройдет праздничная программа поздравлений. В 16:00 состоится встреча с гостями Снегурочки. К ней приедут ее друзья: Качар Мороз из Казахстана, Тетушка Лаппи из Карелии, Дагестанский Дед Мороз и другие. В программе также запланирована концертно-игровая программа, сказка на льду и музыкальный вечер. Для участия приобретается только билет на каток — 150 — 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 15—16 февраля, детей ждут мастер-классы, посвященные Дню защитника Отечества, познавательные квизы и праздничные гуляния в честь Дня рождения Снегурочки. Главным событием станет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». О том, где пройдут фестивали, викторины по K-поп и день метеорита — в материале URA.RU. Библиотека для молодежи приглашает поклонников корейской поп-музыки на квиз, где можно блеснуть знаниями о мире K-Pop. Гостей ждут различные вопросы, музыкальные паузы и розыгрыши призов. Мероприятие пройдет 16 февраля в 17:00. Вход свободный. Проверить знания о космосе в День Метеорита предлагают 15 февраля в Историческом музее. Участникам викторины «У метеорита» предстоит ответить на вопросы из областей космической науки, вспомнить интересные факты об астрономии и решить задачки. Победителей будут ждать памятные подарки. Участие бесплатное, необходима регистрация. Начало в 12:30. В Детском музее 15 февраля откроется мастерская, где дети смогут освоить техники плетения и создать уникальный брелок для ключей — ценный подарок для папы или дедушки. Мастер-класс пройдет в два сеанса: в 13:00 и 16:00. Стоимость участия — 300 рублей. Пространство «Всюду Чудо Парк» 16 февраля устроит мастер-класс ко Дню защитника Отечества. Маленькие участники смогут вложить любовь в создание портрета своего отца. В конце занятия состоится конкурс, где будут выбраны самые трогательные работы. Начало — в 16:00. Стоимость билета — от 890 рублей. Кондитерская «Высший вкус» проведет для юных кулинаров мастер-класс по созданию сладкого сюрприза для папы. Под руководством опытных мастеров дети научатся украшать печенье глазурью, посыпками и другими кондитерскими элементами. Урок начнется в 12:00 и продлится один час. Стоимость участия — 500 рублей. ТРК «Таганай» 15-16 февраля превратится в портал в прошлое, предлагая посетителям окунуться в мир древней жизни Аркаима. Гостей «Зимнего солнца Аркаима» ждут реконструкции жилищ, оружия, традиционной одежды и украшений. Все желающие смогут попробовать свои силы в мастер-классах по ремеслам, послушать лекции от историков и археологов, насладиться атмосферой этнической музыки. Кроме того, на фестивале будет работать контактный зоопарк. Стоимость билетов: детский — 200 рублей, взрослый — 300 рублей. Детская библиотека имени Горького 16 февраля устроит фестиваль китайской культуры. В программе праздника — традиционная китайская чайная церемония, знакомство с искусством каллиграфии, мастер-классы, театр теней, литературные и интерактивные площадки. Также будет организована фотозона с драконом и фонариками. Начало в 10:30, участие бесплатное. Парк имени Гагарина 15 февраля превратится в сказочную страну, где гостей ждут приключения и встречи с волшебными героями. С 12:00 до 14:00 на главной сцене парка пройдет праздничная программа поздравлений. В 16:00 состоится встреча с гостями Снегурочки. К ней приедут ее друзья: Качар Мороз из Казахстана, Тетушка Лаппи из Карелии, Дагестанский Дед Мороз и другие. В программе также запланирована концертно-игровая программа, сказка на льду и музыкальный вечер. Для участия приобретается только билет на каток — 150 — 300 рублей.