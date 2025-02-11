«Не хотел лежать на сцене»: почему семья Стриженова отказалась от гражданской панихиды по актеру

Семья уважила волю ушедшего народного артиста СССР Олега Стриженова, отказавшись от проведения гражданской панихиды в Доме кино, несмотря на готовность Союза кинематографистов организовать торжественное прощание. Родственники артиста приняли решение о проведении отпевания в храме, согласно последней воле Стриженова, сообщил его сын Александр.
«Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть. Гражданской панихиды не будет. В 12.30 (12 февраля — прим. URA.RU) пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех горах», — заявил Александр Стриженов в разговоре с KP.RU.
Отпевание пройдет 12 февраля и будет открыто для всех желающих. Семья подчеркивает, что информация о закрытом характере мероприятия не соответствует действительности. Однако, использование фото- и видеотехники в храме будет неуместным, отмечают родственники. «Это не „медийное“ событие, но и не закрытое», — отметил Александр. Похороны народного артиста СССР пройдут на Троекуровском кладбище, пишет RT.
Олег Стриженов, заслуженный артист СССР, ушел из жизни 9 февраля в возрасте 95 лет в одной из больниц. Два дня до этого, 7 февраля, его госпитализировали в Центральную клиническую больницу после того, как возникли подозрения на инсульт. Олег Стриженов известен своим участием в таких культовых кинолентах, как «Овод», «Мексиканец», «Сорок первый», «Белые ночи» и «Звезда пленительного счастья», а также множестве других фильмов.
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