14 февраля 2025

Прокуратура Пермского края защитила права инвалида без реабилитационных средств

© Служба новостей «URA.RU»
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В пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда
В пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда Фото:

Прокуратура Верещагинского района Пермского края защитила права местной жительницы, инвалида 1 группы, на получение необходимого противопролежневого матраца. Суд обязал региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ предоставить заявительнице это техническое средство реабилитации.

«После судебного вмешательства надзорного органа инвалиду было предоставлено необходимое средство реабилитации. Дополнительно в ее пользу взыскана компенсация за моральный вред» , — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что женщина длительное время не могла получить положенное по программе реабилитации средство из-за бюрократических проволочек в Фонде пенсионного и социального страхования. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда, чтобы обеспечить полное восстановление нарушенных прав гражданки.

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Прокуратура Верещагинского района Пермского края защитила права местной жительницы, инвалида 1 группы, на получение необходимого противопролежневого матраца. Суд обязал региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ предоставить заявительнице это техническое средство реабилитации. «После судебного вмешательства надзорного органа инвалиду было предоставлено необходимое средство реабилитации. Дополнительно в ее пользу взыскана компенсация за моральный вред» , — сообщает пресс-служба прокуратуры. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что женщина длительное время не могла получить положенное по программе реабилитации средство из-за бюрократических проволочек в Фонде пенсионного и социального страхования. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда, чтобы обеспечить полное восстановление нарушенных прав гражданки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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