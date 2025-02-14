Прокуратура Пермского края защитила права инвалида без реабилитационных средств

Прокуратура Верещагинского района Пермского края защитила права местной жительницы, инвалида 1 группы, на получение необходимого противопролежневого матраца. Суд обязал региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ предоставить заявительнице это техническое средство реабилитации.
«После судебного вмешательства надзорного органа инвалиду было предоставлено необходимое средство реабилитации. Дополнительно в ее пользу взыскана компенсация за моральный вред» , — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что женщина длительное время не могла получить положенное по программе реабилитации средство из-за бюрократических проволочек в Фонде пенсионного и социального страхования. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда, чтобы обеспечить полное восстановление нарушенных прав гражданки.
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