В клиниках Екатеринбурга за десятки тысяч можно увеличить пенис или вернуть девственность: цены

В Екатеринбурге стоимость восстановления девственности достигла 100 тысяч

16 февраля 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Стоимость увеличения пениса достигает 90 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В частных клиниках Екатеринбурга есть широкий спектр услуг в сфере изменения половых органов. Уральцы могут как увеличить, так и уменьшить пикантные части тела. Ценник в медцентрах разнится, например, стоимость увеличения пениса может доходить до 90 тысяч рублей, а гименопластики (операция по восстановлению девственности) — до 112 тысяч. На некоторых сайтах указано, что нужно доплачивать за обследования. Подробнее о том, сколько стоят интимные операции в уральской столице — в материале URA.RU. «Здоровье 365» Восстановление девственной плевы в клинике стоит 25 тысяч рублей, а гименопластика — 112,5 тысячи рублей. За удаление малых половых губ нужно отдать 25-80 тысяч рублей, за пластику — от 100 до 119 тысяч рублей. Пластика клитора в клинике стоит 35 тысяч рублей, а дефлорация (хирургическое нарушение плевы) — 20 тысяч. Отмечается, что в большинстве случаев операции выполняются амбулаторно и не требуют госпитализации. В Екатеринбурге несколько клиник предлагают услуги по восстановлению девственности Фото: Анна Майорова © URA.RU «К интимной хирургии относятся пластические операции, с помощью которых врач производит коррекцию тех или иных нюансов интимной сферы. Примерами являются растяжение промежности, увеличение или сужение входа во влагалище, изменения, возникшие после родов», — говорится на сайте клиники, где за 30 тысяч рублей также можно сделать лифтинг лобка. Операцию могут сделать и мужчины. Удлинить пенис с помощью операции можно за 50,4-100 тысяч рублей. За 50,4-72,4 тысячи рублей можно сделать его толще. Цены варьируются от вида операции и индивидуальных особенностей. Увеличить половой орган можно и с помощью инъекции южнокорейского препарата — стоит 85 тысяч рублей. «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ) В этом медцентре сделать член больше можно за 49,5-66 тысяч рублей. Стоимость операции зависит от категории. Например, в прейскуранте говорится, что за 49,5 тысячи можно увеличить половой орган с помощью аппарата, который называется «JES-экстендер». С помощью такой системы пенис увеличивается механическим путем. Чтобы достигнуть эффекта, аппарат придется носить до шести часов в день в течение трех-шести месяцев, постепенно увеличивая длину штанг. В клинике обещают, что таким образом обычно достоинство удлиняется до трех сантиметров, но в некоторых случаях он может вырасти и на шесть сантиметров. В клинике девушки могут вернуть девственную плеву за 15,4 тысячи рублей. На сайте указано, что существует два вида восстановления: кратковременная — сшивание участков плевы (если результат необходим в течение 7-10 дней), и долгосрочная — восстановление целостности девственной плевы за счет тканей входа во влагалище. За шесть тысяч рублей можно сделать уменьшение объема влагалища. Клиника уролога Даниила Зотеева Пенис могут увеличивать с помощью гиалуроновой кислоты Фото: Анна Майорова © URA.RU Здесь предлагают увеличить член с помощью гиалуроновой кислоты — той самой, которую девушки вкалывают в губы. 10 мл инъекции стоят 45 тысяч рублей, 20 мл — 90, в клинике также можно отдельно увеличить головку полового члена. На сайте говорится, что процедуру увеличения рекомендуют (по медицинским показаниям) мужчинам, у которых снижена сексуальная функция, есть анатомические несоответствия, малый член или микропенис (менее двух сантиметров). «Парацельс» Здесь девушки могут сделать пластику стенок влагалища (передняя кольпорафия) за 32 тысячи рублей, удалить перегородку можно за 20 тысяч рублей, а сделать пластику клитора — за 20 тысяч рублей. Удаление малых половых губ здесь стоит 40 тысяч рублей. «УГМК-Здоровье» Рассечение девственной плевы амбулаторно здесь стоит шесть тысяч рублей, стационарно — 10 тысяч. А вот за восстановление девственности клинике придется отдать уже 37 тысяч рублей. Стоимость пластики стенок влагалища составляет от 38 до 50 тысяч рублей. В медцентре предоставляют и услуги по удлинению пениса, однако их стоимость на сайте не указана. Редакция URA.RU не призывает к проведению пластических операций. Материал подготовлен исключительно с ознакомительной целью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В частных клиниках Екатеринбурга есть широкий спектр услуг в сфере изменения половых органов. Уральцы могут как увеличить, так и уменьшить пикантные части тела. Ценник в медцентрах разнится, например, стоимость увеличения пениса может доходить до 90 тысяч рублей, а гименопластики (операция по восстановлению девственности) — до 112 тысяч. На некоторых сайтах указано, что нужно доплачивать за обследования. Подробнее о том, сколько стоят интимные операции в уральской столице — в материале URA.RU. «Здоровье 365» Восстановление девственной плевы в клинике стоит 25 тысяч рублей, а гименопластика — 112,5 тысячи рублей. За удаление малых половых губ нужно отдать 25-80 тысяч рублей, за пластику — от 100 до 119 тысяч рублей. Пластика клитора в клинике стоит 35 тысяч рублей, а дефлорация (хирургическое нарушение плевы) — 20 тысяч. Отмечается, что в большинстве случаев операции выполняются амбулаторно и не требуют госпитализации. «К интимной хирургии относятся пластические операции, с помощью которых врач производит коррекцию тех или иных нюансов интимной сферы. Примерами являются растяжение промежности, увеличение или сужение входа во влагалище, изменения, возникшие после родов», — говорится на сайте клиники, где за 30 тысяч рублей также можно сделать лифтинг лобка. Операцию могут сделать и мужчины. Удлинить пенис с помощью операции можно за 50,4-100 тысяч рублей. За 50,4-72,4 тысячи рублей можно сделать его толще. Цены варьируются от вида операции и индивидуальных особенностей. Увеличить половой орган можно и с помощью инъекции южнокорейского препарата — стоит 85 тысяч рублей. «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ) В этом медцентре сделать член больше можно за 49,5-66 тысяч рублей. Стоимость операции зависит от категории. Например, в прейскуранте говорится, что за 49,5 тысячи можно увеличить половой орган с помощью аппарата, который называется «JES-экстендер». С помощью такой системы пенис увеличивается механическим путем. Чтобы достигнуть эффекта, аппарат придется носить до шести часов в день в течение трех-шести месяцев, постепенно увеличивая длину штанг. В клинике обещают, что таким образом обычно достоинство удлиняется до трех сантиметров, но в некоторых случаях он может вырасти и на шесть сантиметров. В клинике девушки могут вернуть девственную плеву за 15,4 тысячи рублей. На сайте указано, что существует два вида восстановления: кратковременная — сшивание участков плевы (если результат необходим в течение 7-10 дней), и долгосрочная — восстановление целостности девственной плевы за счет тканей входа во влагалище. За шесть тысяч рублей можно сделать уменьшение объема влагалища. Клиника уролога Даниила Зотеева Здесь предлагают увеличить член с помощью гиалуроновой кислоты — той самой, которую девушки вкалывают в губы. 10 мл инъекции стоят 45 тысяч рублей, 20 мл — 90, в клинике также можно отдельно увеличить головку полового члена. На сайте говорится, что процедуру увеличения рекомендуют (по медицинским показаниям) мужчинам, у которых снижена сексуальная функция, есть анатомические несоответствия, малый член или микропенис (менее двух сантиметров). «Парацельс» Здесь девушки могут сделать пластику стенок влагалища (передняя кольпорафия) за 32 тысячи рублей, удалить перегородку можно за 20 тысяч рублей, а сделать пластику клитора — за 20 тысяч рублей. Удаление малых половых губ здесь стоит 40 тысяч рублей. «УГМК-Здоровье» Рассечение девственной плевы амбулаторно здесь стоит шесть тысяч рублей, стационарно — 10 тысяч. А вот за восстановление девственности клинике придется отдать уже 37 тысяч рублей. Стоимость пластики стенок влагалища составляет от 38 до 50 тысяч рублей. В медцентре предоставляют и услуги по удлинению пениса, однако их стоимость на сайте не указана. Редакция URA.RU не призывает к проведению пластических операций. Материал подготовлен исключительно с ознакомительной целью.