Юрист опроверг миф о легком выселении из жилья за долги по ЖКУ

Выселение из квартиры за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которое, по информации СМИ, будет введено в 2025 году, существует уже давно. При этом такое выселение всегда проводилось только в исключительном порядке, заявила доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Ольга Ефимова.
«Указанные санкции (о выселении за неуплату ЖКУ, — прим. URA.RU) существуют уже давно <...> И за весь этот 20-летний период массового лишения жилья граждан не наблюдалось, а лишь единичные случаи, и те — в исключительном порядке», — сообщила Ольга Ефимова в беседе с агентством «Прайм». По ее словам, такое наказание действует с момента введения Жилищного кодекса РФ — с 1 марта 2005 года.
Как уточнила Ефимова, процесс выселения возможен только после полугода полной неуплаты за коммунальные услуги, и даже тогда требуется решение суда. Судьи в таких случаях учитывают уважительные причины отсутствия платежей, в частности, тяжелое материальное положение, болезнь или наличие на иждивении инвалидов и детей. Если причины признаются уважительными, выселения не происходит. Однако даже в том случае, если суд признает, что людей можно выселить, то на улице они не окажутся — местные власти обязаны предоставить таким людям жилое помещение в общежитии.
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