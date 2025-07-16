В Госдуме призвали повышать пенсии каждый квартал

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением о введении ежеквартальной индексации пенсий. Такой шаг необходим для того, чтобы пенсии не отставали от темпов роста цен и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).
«Мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — рассказал Миронов ТАСС. Он отметил, что действующая система индексации пенсий, при которой их размер повышается раз в год на основании инфляции за прошлый год, не позволяет пенсионерам сохранять покупательную способность. Особенно остро, по мнению политика, проблема проявилась после последнего значительного повышения тарифов ЖКХ.
По словам депутата, ежеквартальная индексация пенсий станет эффективной мерой социальной поддержки старшего поколения. Миронов подчеркнул, что рост коммунальных платежей неминуемо отражается на стоимости товаров и услуг, что дополнительно увеличивает инфляционное давление на население.
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