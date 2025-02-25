Инфляция ускорилась в Свердловской области

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Уровень инфляции был выше, чем в УрФО и России в целом Фото:

В Свердловской области в январе увеличился уровень годовой инфляции и составил 10,6% после 10,02% месяцем ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«Основные причины ускорения роста цен в регионе — рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных продовольственных товаров», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Отмечается, что уровень инфляции в регионе был выше, чем в Уральском федеральном округе (9,32%) и России в целом (9,92%).

Среди конкретных факторов, влияющих на увеличение инфляции, можно выделить повышение затрат производителей и переработчиков животноводческой продукции, включая логистику и оплату труда. Это привело к значительному удорожанию таких товаров, как сметана, творог, сливки и другие молочные продукты. В то же время, в январе наблюдалось ускорение годового роста цен на рыбную продукцию, связанное с сокращением объемов вылова и переработки рыбы.

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В Свердловской области в январе увеличился уровень годовой инфляции и составил 10,6% после 10,02% месяцем ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «Основные причины ускорения роста цен в регионе — рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных продовольственных товаров», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Отмечается, что уровень инфляции в регионе был выше, чем в Уральском федеральном округе (9,32%) и России в целом (9,92%). Среди конкретных факторов, влияющих на увеличение инфляции, можно выделить повышение затрат производителей и переработчиков животноводческой продукции, включая логистику и оплату труда. Это привело к значительному удорожанию таких товаров, как сметана, творог, сливки и другие молочные продукты. В то же время, в январе наблюдалось ускорение годового роста цен на рыбную продукцию, связанное с сокращением объемов вылова и переработки рыбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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