Инфляция ускорилась в Свердловской области

25 февраля 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Уровень инфляции был выше, чем в УрФО и России в целом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области в январе увеличился уровень годовой инфляции и составил 10,6% после 10,02% месяцем ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «Основные причины ускорения роста цен в регионе — рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных продовольственных товаров», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Отмечается, что уровень инфляции в регионе был выше, чем в Уральском федеральном округе (9,32%) и России в целом (9,92%). Среди конкретных факторов, влияющих на увеличение инфляции, можно выделить повышение затрат производителей и переработчиков животноводческой продукции, включая логистику и оплату труда. Это привело к значительному удорожанию таких товаров, как сметана, творог, сливки и другие молочные продукты. В то же время, в январе наблюдалось ускорение годового роста цен на рыбную продукцию, связанное с сокращением объемов вылова и переработки рыбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в январе увеличился уровень годовой инфляции и составил 10,6% после 10,02% месяцем ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «Основные причины ускорения роста цен в регионе — рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также сокращение предложения отдельных продовольственных товаров», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Отмечается, что уровень инфляции в регионе был выше, чем в Уральском федеральном округе (9,32%) и России в целом (9,92%). Среди конкретных факторов, влияющих на увеличение инфляции, можно выделить повышение затрат производителей и переработчиков животноводческой продукции, включая логистику и оплату труда. Это привело к значительному удорожанию таких товаров, как сметана, творог, сливки и другие молочные продукты. В то же время, в январе наблюдалось ускорение годового роста цен на рыбную продукцию, связанное с сокращением объемов вылова и переработки рыбы.