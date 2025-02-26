26 февраля 2025

В Пермском крае простятся с бойцом СВО, погибшим год назад

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Максиму Альмухаметова проводят в последний путь 28 февраля
Максиму Альмухаметова проводят в последний путь 28 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Кизел Пермского края 28 февраля простятся с участником спецоперации Максимом Альмухаметовым. Боец погиб год назад, сообщается на странице администрации Кизеловского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Прощание с Максимом Альмухаметовым, погибшим в феврале 2024 года при исполнении обязанностей военной службы, состоится 28 февраля во Дворце культуры», — сообщили власти округа.

Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования родным и близким участника СВО. Похоронят бойца на кладбище поселка Северный Коспашский.

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В городе Кизел Пермского края 28 февраля простятся с участником спецоперации Максимом Альмухаметовым. Боец погиб год назад, сообщается на странице администрации Кизеловского округа в соцсети «ВКонтакте». «Прощание с Максимом Альмухаметовым, погибшим в феврале 2024 года при исполнении обязанностей военной службы, состоится 28 февраля во Дворце культуры», — сообщили власти округа. Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования родным и близким участника СВО. Похоронят бойца на кладбище поселка Северный Коспашский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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