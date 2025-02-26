В Пермском крае простятся с бойцом СВО, погибшим год назад

Максиму Альмухаметова проводят в последний путь 28 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Кизел Пермского края 28 февраля простятся с участником спецоперации Максимом Альмухаметовым. Боец погиб год назад, сообщается на странице администрации Кизеловского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Прощание с Максимом Альмухаметовым, погибшим в феврале 2024 года при исполнении обязанностей военной службы, состоится 28 февраля во Дворце культуры», — сообщили власти округа.
Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования родным и близким участника СВО. Похоронят бойца на кладбище поселка Северный Коспашский.
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