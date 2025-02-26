26 февраля 2025

Автомобили пьяных пермяков передали для нужд Минобороны

Управление Росимущества Прикамья конфисковало два автомобиля нетрезвых водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфискации подверглись автомобили Лада 212140 и Hyundai Solaris
Конфискации подверглись автомобили Лада 212140 и Hyundai Solaris Фото:

Министерство обороны РФ получит два автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает сайт территориального управления Росимущества.

«Автомобили Лада 212140 и Hyundai Solaris были конфискованы за вождение в нетрезвом виде и обращены в собственность государства. Транспортные средства переданы подразделению Минобороны России для обеспечения потребностей личного состава и выполнения задач Вооруженных Сил РФ», — сообщается на сайте.

Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ начали в 2023 году. Такая норма содержится в Постановлении Правительства РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье за 2024 год нетрезвые водители лишились 449 автомобилей. Также пермяки выплатили 40 млн рублей административных штрафов за «пьяное» вождение.

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Министерство обороны РФ получит два автомобиля, конфискованные в Пермском крае у автовладельцев, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщает сайт территориального управления Росимущества. «Автомобили Лада 212140 и Hyundai Solaris были конфискованы за вождение в нетрезвом виде и обращены в собственность государства. Транспортные средства переданы подразделению Минобороны России для обеспечения потребностей личного состава и выполнения задач Вооруженных Сил РФ», — сообщается на сайте. Передавать имущество различных видов и категорий для нужд Минобороны, МЧС и ОНФ начали в 2023 году. Такая норма содержится в Постановлении Правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье за 2024 год нетрезвые водители лишились 449 автомобилей. Также пермяки выплатили 40 млн рублей административных штрафов за «пьяное» вождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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