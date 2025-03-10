В Челябинске пьяный мужчина бросил гранату за прилавок продавца в продуктовом магазине на отказ дать сигареты. Боеприпас был предназначен для игры в страйкбол и взорвался. Об этом сообщили в пресс-службе охранного агентства «Варяг».
«В продуктовый магазин на улице Островского зашел пьяный мужчина с гранатой и потребовал у продавца сигареты. В ответ на отказ он выдернул чеку и бросил устройство за прилавок», — уточнили в пресс-службе охранного предприятия.
Граната взорвалась, но боеприпас оказался предназначен для страйкбола, поэтому пострадавших не было. Сотрудники охранного предприятия оперативно прибыли на вызов и обнаружили злоумышленника в соседнем дворе при попытке убежать. Мужчину передали полиции.
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