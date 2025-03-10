Пьяный челябинец бросил гранату в магазине. Фото

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Боеприпас был предназначен для страйкбола и взорвался
Боеприпас был предназначен для страйкбола и взорвался Фото:

В Челябинске пьяный мужчина бросил гранату за прилавок продавца в продуктовом магазине на отказ дать сигареты. Боеприпас был предназначен для игры в страйкбол и взорвался. Об этом сообщили в пресс-службе охранного агентства «Варяг».

«В продуктовый магазин на улице Островского зашел пьяный мужчина с гранатой и потребовал у продавца сигареты. В ответ на отказ он выдернул чеку и бросил устройство за прилавок», — уточнили в пресс-службе охранного предприятия. 

Граната взорвалась, но боеприпас оказался предназначен для страйкбола, поэтому пострадавших не было. Сотрудники охранного предприятия оперативно прибыли на вызов и обнаружили злоумышленника в соседнем дворе при попытке убежать. Мужчину передали полиции.

Мужчина кинул гранату в продавца
Мужчина кинул гранату в продавца
Фото:
Боеприпас для страйкбола взорвался в магазине
Боеприпас для страйкбола взорвался в магазине
Фото:

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В Челябинске пьяный мужчина бросил гранату за прилавок продавца в продуктовом магазине на отказ дать сигареты. Боеприпас был предназначен для игры в страйкбол и взорвался. Об этом сообщили в пресс-службе охранного агентства «Варяг». «В продуктовый магазин на улице Островского зашел пьяный мужчина с гранатой и потребовал у продавца сигареты. В ответ на отказ он выдернул чеку и бросил устройство за прилавок», — уточнили в пресс-службе охранного предприятия.  Граната взорвалась, но боеприпас оказался предназначен для страйкбола, поэтому пострадавших не было. Сотрудники охранного предприятия оперативно прибыли на вызов и обнаружили злоумышленника в соседнем дворе при попытке убежать. Мужчину передали полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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