В России заявили о намерениях Европы в отношении урегулирования ситуации на Украине

Ушаков: Европа постарается обвинить РФ в попытках сорвать процесс урегулирования
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Европа будет обвинять Россию в срыве урегулирования, заявил Ушаков
Европа будет обвинять Россию в срыве урегулирования, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европа попытается обвинить Россию в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия и так далее», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. После переговоров с США Украина предложила прекратить огонь на 30 дней, однако Кремль предпочитает дождаться полной информации от Вашингтона.

Политолог Константин Блохин выразил мнение, что это прекращение огня может быть использовано Украиной для перевооружения и подготовки своих сил к новым операциям, передает RT. В США также обсуждают возможные меры наказания для России в случае отказа от перемирия, сообщает «Царьград».

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Европа попытается обвинить Россию в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия и так далее», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. После переговоров с США Украина предложила прекратить огонь на 30 дней, однако Кремль предпочитает дождаться полной информации от Вашингтона. Политолог Константин Блохин выразил мнение, что это прекращение огня может быть использовано Украиной для перевооружения и подготовки своих сил к новым операциям, передает RT. В США также обсуждают возможные меры наказания для России в случае отказа от перемирия, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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