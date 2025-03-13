Европа попытается обвинить Россию в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия и так далее», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. После переговоров с США Украина предложила прекратить огонь на 30 дней, однако Кремль предпочитает дождаться полной информации от Вашингтона.
Политолог Константин Блохин выразил мнение, что это прекращение огня может быть использовано Украиной для перевооружения и подготовки своих сил к новым операциям, передает RT. В США также обсуждают возможные меры наказания для России в случае отказа от перемирия, сообщает «Царьград».
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