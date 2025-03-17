Челябинку, умершую после пластической операции на живот и грудь, лечил хирург-онколог Арарат Абрамян. Судя по отзывам в интернете, репутация у врача была неоднозначная.
«Ему бы учиться, а не покупать диплом. Ужас, а не врач», — написала в «Яндекс-отзывах» одна из пациенток.
На сайте «ПроДокторов» пациенты жаловались на безразличие Абрамяна. Люди поставили ему оценку «ужасно» и рекомендовали обращаться к другим специалистам в поисках лечения.
«Заключения на бумаге не дал, рекомендации не написал, просто поговорили за 1400 и разошлись. Хорошо, что я потом обратился в другую клинику, где врач дал четкие рекомендации и описал, что нужно делать. Данного врача не рекомендую.», — отмечает пациент.
Против негативных отзывов о работе Абрамяна удалось найти и положительные примеры его работы. Несколько пациентов отзывались о нем, как о компетентном, корректном, тактичном и серьезном доктор, который за один прием решил проблему пациента.
«Доктор был очень внимательным и всегда отвечал на все мои вопросы. Во время лечения Абрамян сделал все анализы и диагностические процедуры, включая биопсию. Качественно провел лечение, которое пошло по плану. Я удовлетворен», — рассказал о докторе пациент.
URA.RU связалось с клиникой, где работает Абрамян. Там бросили трубку.
Женщина скончалась спустя сутки после операции. Ее муж уверен, несчастный случай произошел по вине врачей. Якобы те бросили ее одну в палате без ухода и воды. К тому же, по словам мужа, они не приняли мер по избежанию тромбоза.
По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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