18 марта 2025

Мэр Краснокамска призвал горожан, жалующихся на разбитые дороги, потерпеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Быкариз пообещал, что власти округа обязательно приведут дороги в нормативное состояние
Игорь Быкариз пообещал, что власти округа обязательно приведут дороги в нормативное состояние Фото:

Подрядчики смогут приступить к полноценному ремонту дорог в Краснокамске не ранее мая. Такой прогноз дал глава Краснокамского округа Игорь Быкариз. Чиновник оценил состояние дорог, на которые ему пожаловались горожане — Большевистскую и Шоссейную. После этого мэр записал видеообращение в соцсетях. Быкариз пояснил, что для нормального ремонта необходимо дождаться «плюсовых температур».

«Мы понимаем, что пока не установятся плюсовые температуры, наши асфальтобетонные заводы не начнут работать. А производство бетона, как и полноценный ремонт [дорог], скорее всего, начнется только в мае. Поэтому, уважаемые жители, просим вас потерпеть, будем стараться сделать все, чтобы быстрее привести наши дороги в нормативное состояние. И не только в Краснокамске, но и других населенных пунктах округа. Спасибо за понимание», — отметил Быкариз.

Глава Краснокамского округа пояснил, что на качестве дорожного полотна сказались резкие перепады температур в зимний период. Он также заверил, что власти отремонтирую улицу Большевистскую. «Это у нас будет плановый ремонт. Мы его планируем закончить за два года», — заключил Быкариз. Ранее власти Пермского края отчитались о том, что в Прикамье почти 79% дорог находятся в нормативном состоянии. Это выше показателя, установленного федеральным центром.

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Подрядчики смогут приступить к полноценному ремонту дорог в Краснокамске не ранее мая. Такой прогноз дал глава Краснокамского округа Игорь Быкариз. Чиновник оценил состояние дорог, на которые ему пожаловались горожане — Большевистскую и Шоссейную. После этого мэр записал видеообращение в соцсетях. Быкариз пояснил, что для нормального ремонта необходимо дождаться «плюсовых температур». «Мы понимаем, что пока не установятся плюсовые температуры, наши асфальтобетонные заводы не начнут работать. А производство бетона, как и полноценный ремонт [дорог], скорее всего, начнется только в мае. Поэтому, уважаемые жители, просим вас потерпеть, будем стараться сделать все, чтобы быстрее привести наши дороги в нормативное состояние. И не только в Краснокамске, но и других населенных пунктах округа. Спасибо за понимание», — отметил Быкариз. Глава Краснокамского округа пояснил, что на качестве дорожного полотна сказались резкие перепады температур в зимний период. Он также заверил, что власти отремонтирую улицу Большевистскую. «Это у нас будет плановый ремонт. Мы его планируем закончить за два года», — заключил Быкариз. Ранее власти Пермского края отчитались о том, что в Прикамье почти 79% дорог находятся в нормативном состоянии. Это выше показателя, установленного федеральным центром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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