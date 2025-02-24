Пермские власти сообщили о перевыполнении плана по ремонту дорог

В Пермском крае доля дорог в нормативном состоянии превысила план на 2030 год
© Служба новостей «URA.RU»
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В нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог
В нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог Фото:

В Пермском крае почти 79% дорог находятся в нормативном состоянии. Это на 18,7% выше плана до 2023 года, установленного на федеральном уровне.

«Согласно целям нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, к 2030 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог страны. В 2025 году в Пермском крае планируется привести в нормативное состояние еще ряд ключевых дорожных объектов», — поясняется на сайте регионального минтранса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми временно ограничат движение транспорта по улице Тургенева. Причиной является ремонт тепломагистрали.

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В Пермском крае почти 79% дорог находятся в нормативном состоянии. Это на 18,7% выше плана до 2023 года, установленного на федеральном уровне. «Согласно целям нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, к 2030 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог страны. В 2025 году в Пермском крае планируется привести в нормативное состояние еще ряд ключевых дорожных объектов», — поясняется на сайте регионального минтранса. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми временно ограничат движение транспорта по улице Тургенева. Причиной является ремонт тепломагистрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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