Пермские власти сообщили о перевыполнении плана по ремонту дорог

В нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог
В Пермском крае почти 79% дорог находятся в нормативном состоянии. Это на 18,7% выше плана до 2023 года, установленного на федеральном уровне.
«Согласно целям нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, к 2030 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс и 60% региональных дорог страны. В 2025 году в Пермском крае планируется привести в нормативное состояние еще ряд ключевых дорожных объектов», — поясняется на сайте регионального минтранса.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми временно ограничат движение транспорта по улице Тургенева. Причиной является ремонт тепломагистрали.
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