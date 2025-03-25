В московском театре отказались сотрудничать с выходящим по УДО Ефремовым

Театр имени Вахтангова не намерен сотрудничать с актером Михаилом Ефремовым после его выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок. Он добавил, что авария в 2020 году стала закономерным итогом деградации артиста.
«Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра „Современник“, выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», — заявил Крок, комментируя свое отношение к Ефремову. Его слова передает Лента.ру.
По мнению директора, авария, которую Ефремов устроил в 2020 году и которая стала причиной гибели человека и его последующего осуждения, была закономерным итогом деградации артиста. Он отметил, что театр не испытывает потребности в услугах приглашенных актеров, особенно Ефремова, подчеркнув, что у них есть огромная прекрасная труппа и они никого не приглашают.
Ранее, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение о досрочном условном освобождении Михаила Ефремова. Ранее актер был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за участие в смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 8 июня 2020 года. В тот день Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя внедорожником, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате чего погиб другой водитель.
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