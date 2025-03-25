В поселке Кондратово Пермского округа Пермского края из-за затопления котлована на улице Водопроводная могло подтопить подвалы. В связи с этим в ряд домов остался без холодной воды.
«Холодной воды не будет: улице Камская дома 21, 19, 12, 12б, 10, 8, 6, 2 с 9:00 до 21:00. Подвоз холодной воды будет организован по адресу: улица Камская, дом 21/1 с 11:00 до 15:00» — сообщили в МУП «Энергоснабжения Пермского муниципального округа».
В местном паблике «Кондратово» жители сообщают, что в ряде домов уже началась подача воды. Однако рекомендуют запастись технической и питьевой. Ремонтные службы намерены решить проблему до вечера 26 марта.
20 марта URA.RU сообщало, что из-за аварии на ЛЭП жители Кондратово остались без света. Он пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты. Подачу электроэнергии быстро восстановили.
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