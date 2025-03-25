25 марта 2025

В пермском поселке массово отключили воду из-за затопления котлована. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям рекомендуют запастись технической и питьевой водой
Жителям рекомендуют запастись технической и питьевой водой Фото:

В поселке Кондратово Пермского округа Пермского края из-за затопления котлована на улице Водопроводная могло подтопить подвалы. В связи с этим в ряд домов остался без холодной воды.

«Холодной воды не будет: улице Камская дома 21, 19, 12, 12б, 10, 8, 6, 2 с 9:00 до 21:00. Подвоз холодной воды будет организован по адресу: улица Камская, дом 21/1 с 11:00 до 15:00» — сообщили в МУП «Энергоснабжения Пермского муниципального округа».

В местном паблике «Кондратово» жители сообщают, что в ряде домов уже началась подача воды. Однако рекомендуют запастись технической и питьевой. Ремонтные службы намерены решить проблему до вечера 26 марта. 

20 марта URA.RU сообщало, что из-за аварии на ЛЭП жители Кондратово остались без света. Он пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты. Подачу электроэнергии быстро восстановили.

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В поселке Кондратово Пермского округа Пермского края из-за затопления котлована на улице Водопроводная могло подтопить подвалы. В связи с этим в ряд домов остался без холодной воды. «Холодной воды не будет: улице Камская дома 21, 19, 12, 12б, 10, 8, 6, 2 с 9:00 до 21:00. Подвоз холодной воды будет организован по адресу: улица Камская, дом 21/1 с 11:00 до 15:00» — сообщили в МУП «Энергоснабжения Пермского муниципального округа». В местном паблике «Кондратово» жители сообщают, что в ряде домов уже началась подача воды. Однако рекомендуют запастись технической и питьевой. Ремонтные службы намерены решить проблему до вечера 26 марта.  20 марта URA.RU сообщало, что из-за аварии на ЛЭП жители Кондратово остались без света. Он пропал внезапно, одновременно с этим наблюдались перебои с мобильной связью, не работали лифты. Подачу электроэнергии быстро восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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