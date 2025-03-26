Причиной гибели троих детей на пожаре в Прикамье стала сигарета матери

Следствием установлено, что пожар в поселке Уральский Пермского края, где погибли трое маленьких детей, произошел по вине их матери. Уголек от сигареты женщины упал в подсобке и дом загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.
«В ночь на 21 октября 2024 года женщина прошла в подсобку. В этот момент у нее была зажжена сигарета, уголь и пепел с которой упал на пол. Сразу после этого пермячка покинула квартиру, оставив там трех маленьких детей. Все они погибли в пожаре. В отношении их матери было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“,» — пояснили в ведомстве.
Следователи и криминалисты СКР допросили свидетелей по делу, осмотрели помещения, провели необходимые экспертизы. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
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