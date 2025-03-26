Причиной гибели троих детей на пожаре в Прикамье стала сигарета матери

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Трое детей погибли в огне в поселке Уральский
Трое детей погибли в огне в поселке Уральский Фото:

Следствием установлено, что пожар в поселке Уральский Пермского края, где погибли трое маленьких детей, произошел по вине их матери. Уголек от сигареты женщины упал в подсобке и дом загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

«В ночь на 21 октября 2024 года женщина прошла в подсобку. В этот момент у нее была зажжена сигарета, уголь и пепел с которой упал на пол. Сразу после этого пермячка покинула квартиру, оставив там трех маленьких детей. Все они погибли в пожаре. В отношении их матери было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“,» — пояснили в ведомстве.

Следователи и криминалисты СКР допросили свидетелей по делу, осмотрели помещения, провели необходимые экспертизы. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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Следствием установлено, что пожар в поселке Уральский Пермского края, где погибли трое маленьких детей, произошел по вине их матери. Уголек от сигареты женщины упал в подсобке и дом загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК. «В ночь на 21 октября 2024 года женщина прошла в подсобку. В этот момент у нее была зажжена сигарета, уголь и пепел с которой упал на пол. Сразу после этого пермячка покинула квартиру, оставив там трех маленьких детей. Все они погибли в пожаре. В отношении их матери было возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“,» — пояснили в ведомстве. Следователи и криминалисты СКР допросили свидетелей по делу, осмотрели помещения, провели необходимые экспертизы. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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