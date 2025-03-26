Блогер-миллионник Стас Круглицкий расценивает новый закон Госдумы о запрете рекламы в Instagram и Facebook (обе площадки входят в корпорацию Meta, признаны экстремистскими и запрещены в России) как связывающий руки всем тем, кто годами шаг за шагом шел к успеху. В беседе с URA.RU Стас поделился своими мыслями.
«Люди в галстуках вдруг решают, что я не могу больше этим заниматься. Как в 90-х кто-то пришел к тебе в офис и говорит: «Это больше не твой бизнес». Меня удивляет, что мотивируется закон тем, что запрещенная соцсеть будет зарабатывать на россиянах. Но ведь это не так. Рекламодатель платит деньги блогеру, как гражданину Российской Федерации, а я плачу налоги с этих денег внутри государства», — говорит Стас.
Круглицкий завел блог в 2014 году. Шесть долгих лет у него ничего не получалось, контент не заходил, но он не сдавался и продолжал делать попытки. Потом он нашел свою «фишку», стал перевоплощаться в забавную девушку по имени Сантана, которая веселила подписчиков. Блог «выстрелил» в 2020 году. Благодаря этому блогер стал зарабатывать, а также построил свою медийную карьеру. Сейчас на него подписано более полутора миллиона человек.
Как блогерам дальше и на какой площадке вести бизнес — вопрос пока открытый. Принятый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
(* входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
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