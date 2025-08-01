Главу отдела Минобороны Украины задержали за хищение более 20 млн долларов
Бывшего главу одного из отделов Минобороны Украины задержали за присвоение 24 млн долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Как отметили в СБУ деньги были освоены на закупках питания для украинской армии.
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