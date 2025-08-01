Главу отдела Минобороны Украины задержали за хищение более 20 млн долларов

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Главу отдела Минобороны Украины задержали за хищение более 20 млн долларов
Главу отдела Минобороны Украины задержали за хищение более 20 млн долларов Фото:

Бывшего главу одного из отделов Минобороны Украины задержали за присвоение 24 млн долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Как отметили в СБУ деньги были освоены на закупках питания для украинской армии.

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Бывшего главу одного из отделов Минобороны Украины задержали за присвоение 24 млн долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Как отметили в СБУ деньги были освоены на закупках питания для украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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