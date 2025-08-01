В России появился новый класс воздушного пространства для дронов

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Появление нового класса позволит обезопасить воздушное пространство, следует из постановления
Появление нового класса позволит обезопасить воздушное пространство, следует из постановления Фото:

В России с 1 августа 2025 года введен новый класс воздушного пространства H, предназначенный специально для полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полётов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м», — говорится в  постановлении. Его подписал глава правительства Михаил Мишустин.  

В кабмине пояснили, что создание отдельного класса H направлено на развитие гражданской беспилотной авиацию. Также он направлен на повышение уровня безопасности при эксплуатации дронов.

Класс H стал четвертым типом воздушного пространства в России наряду с уже существующими классами A, C и G. Ответственность за публикацию информации о маршрутах и условиях эксплуатации дронов возложена на Росавиацию. При этом Россия стала одной из немногих, кто вывел этот отдельный класс. 

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В России с 1 августа 2025 года введен новый класс воздушного пространства H, предназначенный специально для полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. «Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полётов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3050 м», — говорится в  постановлении. Его подписал глава правительства Михаил Мишустин.   В кабмине пояснили, что создание отдельного класса H направлено на развитие гражданской беспилотной авиацию. Также он направлен на повышение уровня безопасности при эксплуатации дронов. Класс H стал четвертым типом воздушного пространства в России наряду с уже существующими классами A, C и G. Ответственность за публикацию информации о маршрутах и условиях эксплуатации дронов возложена на Росавиацию. При этом Россия стала одной из немногих, кто вывел этот отдельный класс. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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