Сотрудник Минобороны Украины наживался на продуктах для солдат ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла факт растраты более одного миллиарда гривен, выделенного на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, к противоправной деятельности причастен бывший руководитель одного из департаментов Министерства обороны Украины.
«Сотрудники военной контрразведки и следователи СБУ при содействии Министра обороны разоблачили экс-чиновника Минобороны, который в марте-декабре 2022 года организовал закупку продовольствия для ВСУ по заведомо завышенным ценам. Стоимость продукции превышала рыночную на 41%, а расходы на организацию поставок были увеличены на 221%», — сообщили в СБУ. Сообщение опубликовано в telegram-канале украинского ведомства.
В настоящее время экс-чиновнику Минобороны объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Следствие рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее, в 2023 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Тогда сообщалось о заключении многомиллиардных контрактов на питание военных частей, а расхождения в стоимости продуктов объяснялись технической ошибкой. В сентябре того же года Резников покинул пост главы Минобороны.
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