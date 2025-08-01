Сотрудник Минобороны Украины наживался на продуктах для солдат ВСУ

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Украинский чиновник проводил закупки продуктов питания по завышенным ценам
Украинский чиновник проводил закупки продуктов питания по завышенным ценам Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла факт растраты более одного миллиарда гривен, выделенного на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, к противоправной деятельности причастен бывший руководитель одного из департаментов Министерства обороны Украины.

«Сотрудники военной контрразведки и следователи СБУ при содействии Министра обороны разоблачили экс-чиновника Минобороны, который в марте-декабре 2022 года организовал закупку продовольствия для ВСУ по заведомо завышенным ценам. Стоимость продукции превышала рыночную на 41%, а расходы на организацию поставок были увеличены на 221%», — сообщили в СБУ. Сообщение опубликовано в telegram-канале украинского ведомства. 

В настоящее время экс-чиновнику Минобороны объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Следствие рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее, в 2023 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Тогда сообщалось о заключении многомиллиардных контрактов на питание военных частей, а расхождения в стоимости продуктов объяснялись технической ошибкой. В сентябре того же года Резников покинул пост главы Минобороны.

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Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла факт растраты более одного миллиарда гривен, выделенного на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, к противоправной деятельности причастен бывший руководитель одного из департаментов Министерства обороны Украины. «Сотрудники военной контрразведки и следователи СБУ при содействии Министра обороны разоблачили экс-чиновника Минобороны, который в марте-декабре 2022 года организовал закупку продовольствия для ВСУ по заведомо завышенным ценам. Стоимость продукции превышала рыночную на 41%, а расходы на организацию поставок были увеличены на 221%», — сообщили в СБУ. Сообщение опубликовано в telegram-канале украинского ведомства.  В настоящее время экс-чиновнику Минобороны объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Следствие рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее, в 2023 году, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Тогда сообщалось о заключении многомиллиардных контрактов на питание военных частей, а расхождения в стоимости продуктов объяснялись технической ошибкой. В сентябре того же года Резников покинул пост главы Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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