Партнер Регины Тодоренко по фильму «Любовь с первого взгляда» избил возлюбленную

Актера Шарипа Серика, снимавшегося вместе с артистами Региной Тодоренко и Милошем Биковичем в фильме «Любовь со второго взгляда», обвинили в домашнем насилии. О якобы имевшем место избиении рассказала его возлюбленная Алия Бутеева.
«Даже в самом страшном сне я никогда не представляла себя той самой девушкой, которая говорит о том, что ее ударил любимый мужчина. Но это случилось», — сообщила Алия Бутеева, ее слова передает The Voice. Она опубликовала видео плохого качества, на котором человек, похожий на Серика, вытягивает девушку из лифта. Также Бутеева опубликовала фото, на котором видно ее якобы покрасневшее от удара лицо.
Блогеры поддержали ее и осудили актера. Полиция в Алматах проверяет информацию о нападении.
Продюсерская компания Salem Entertainment объявила о расторжении контракта с Сериком и начала вырезать сцена из пока нев вышедшего фильма «Патруль: последний приказ». Несколько других проектов с участием актера отменены.
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