В Китае ожидают разрушительное землетрясение масштаба Мьянмы

Специалисты в области сейсмологии выражают озабоченность по поводу вероятности новых подземных толчков после землетрясения в Мьянме. Риск последующих сейсмических активностей остается высоким, говорится в исследовании, проведенном старшим инженером Чжу Хунбинем из Пекинского агентства по землетрясениям.
«За несколько дней до того, как в Мьянме произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9, в результате которого были разрушены здания и погибли тысячи людей, группа китайских сейсмологов опубликовала исследование, в котором предупреждала о повышенном риске подобных катастроф в своем регионе. Они проанализировали сейсмические данные за 150 лет — с 1879 года по настоящее время — и выявили шесть основных „активных периодов“ землетрясений в Китае и прилегающих регионах», — пишет издание South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования.
По словам Чжу и его коллег, каждый период коррелирует со сдвигами скорости вращения Земли — измеряемыми через изменения продолжительности суток (LOD) — и соответствующими перестройками тектонического напряжения. Издание уточнило, что землетрясение 28 марта не станет последним: в настоящее время существует высокий риск катастрофических землетрясений по всему Китаю и соседним регионам.
Как URA.RU писало ранее, в конце марта в Таиланде и Мьянме произошло сильное землетрясение. Сейсмические колебания были зарегистрированы также в соседних государствах: Бангладеш, Индия, Лаос и Китай. Число погибших в результате подземных толчков в Мьянме достигло 3564 человек, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.