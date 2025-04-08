Мирный договор между Россией и Японией заморожен

Тема подписания мирного договора между Россией и Японией останется в замороженном виде на долгие годы. По мнению завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ, профессора Дмитрия Стрельцова, Токио не проявляет реальных намерений поставить точку в этом вопросе.
«Скорее всего, ситуация будет в том же виде, что и сейчас, — в замороженном. Сколько эта ситуация протянется — неизвестно. Пока что-то кардинально не изменится либо в России, либо в Японии, эта история с мирным договором так и будет тянуться из года в год», — полагает эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что никаких переговоров с Токио относительно мирного договора не ведется. Более того, для этого нет предпосылок, поскольку Япония с 2022 года присоединилась к антироссийским санкциям Запада.
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