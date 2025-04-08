Мирный договор между Россией и Японией заморожен

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Мирный договор между Россией и Японией заморожен
Мирный договор между Россией и Японией заморожен Фото:

Тема подписания мирного договора между Россией и Японией останется в замороженном виде на долгие годы. По мнению завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ, профессора Дмитрия Стрельцова, Токио не проявляет реальных намерений поставить точку в этом вопросе.

«Скорее всего, ситуация будет в том же виде, что и сейчас, — в замороженном. Сколько эта ситуация протянется — неизвестно. Пока что-то кардинально не изменится либо в России, либо в Японии, эта история с мирным договором так и будет тянуться из года в год», — полагает эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что никаких переговоров с Токио относительно мирного договора не ведется. Более того, для этого нет предпосылок, поскольку Япония с 2022 года присоединилась к антироссийским санкциям Запада.

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Тема подписания мирного договора между Россией и Японией останется в замороженном виде на долгие годы. По мнению завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ, профессора Дмитрия Стрельцова, Токио не проявляет реальных намерений поставить точку в этом вопросе. «Скорее всего, ситуация будет в том же виде, что и сейчас, — в замороженном. Сколько эта ситуация протянется — неизвестно. Пока что-то кардинально не изменится либо в России, либо в Японии, эта история с мирным договором так и будет тянуться из года в год», — полагает эксперт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил, что никаких переговоров с Токио относительно мирного договора не ведется. Более того, для этого нет предпосылок, поскольку Япония с 2022 года присоединилась к антироссийским санкциям Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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