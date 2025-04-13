Ждать ли новых вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на 14 апреля 2025 года

Начало апреля выдалось беспокойным с точки зрения геомагнитной активности. Практически во все дни астрофизики фиксировали либо магнитные бури, либо геомагнитные возмущения. Рассказываем, ждать ли новых ударов от космической погоды 14 апреля 2025 года.
Вспышки на Солнце в апреле 2025 года
По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, в конце первой декады апреля на Солнце распались крупные корональные дыры (области с пониженной температурой и плотностью, которые становятся источником солнечного ветра повышенной скорости), до этого не раз вызывавшие геомагнитные возмущения на Земле. Крупных вспышек на стороне светила, обращенной к нашей планете, также не происходит и в ближайшее время не ожидается.
Магнитные бури 14 апреля 2025 года
В связи с окончанием периода повышенной солнечной активности, дни с 10 по 20 апреля, должны оказаться спокойными с точки зрения геомагнитной активности. Не станет исключением и понедельник, 14 апреля.
Согласно прогнозу специалистов, первый день новой рабочей недели скорее всего не принесет магнитных бурь. Шансы на них оценивают всего в 21%. С вероятностью в 35% возникнут небольшие геомагнитные возмущения, а 44% ученые ставят на то, что обстановка в магнитосфере в этот день окажется спокойной.
По имеющимся сейчас данным, значение Kp-индекса (он используется для оценки уровня возмущенности геомагнитного поля) 14 апреля не превысит четырех баллов из девяти. По шкале, которую применяют астрофизики, для регистрации слабой магнитной бури нужно хотя бы пять баллов.
Геомагнитная активность в апреле 2025 года
Начало апреля 2025 года выдалось беспокойным с точки зрения геомагнитной активности. Возмущения в магнитосфере не регистрировали только в течение одного дня — 1 апреля.
Четвертого, пятого и шестого апреля специалисты зафиксировали магнитные бури. Они были слабыми, но за счет своей продолжительности могли доставить метеозависимым людям массу неудобств. Во все остальные минувшие дни апреля имели место геомагнитные возмущения, по своей интенсивности не дотягивающие до уровня бурь.
Для кого вредны магнитные бури
Магнитные бури могут стать причиной недомоганий и плохого самочувствия. С такими эффектами повышенной геомагнитной активности, по данным медиков, сталкиваются до трети населения.
Организмы людей реагируют на изменения в геомагнитном поле не напрямую, а опосредованно. Магнитные бури вызывают изменения в уровне температуры, влажности, атмосферного давления — именно эта нестабильность в условиях окружающей среды становится причиной проблем с самочувствием.
Как правило, неприятные симптомы возникают у людей, организмы которых имеют сниженную способность к адаптации. Это свойственно для пожилых людей, подростков, пациентов с хроническими заболеваниями и нестабильным гормональным фоном.
В дни магнитных бурь метеозависимые могут чувствовать слабость, головные боли, сталкиваться с повышенной утомляемостью. Напомнить о себе также могут больные суставы, обостриться хронические болезни.
Что делать метеозависимым в дни магнитных бурь
Когда магнитная буря в разгаре, метеочувствительным людям рекомендуют особенно тщательно следить за своим распорядком дня: хорошо высыпаться, не перерабатывать, выделять время для отдыха. По мнению врачей, реже испытывать неприятные симптомы во время геомагнитных возмущений поможет здоровый образ жизни: соблюдение режима, рациональное питание и разумная физическая нагрузка.
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