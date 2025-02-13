Челябинский производитель отправил в Китай 27 тонн куриных лапок на еду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция прошла ветеринарный контроль.
«Должностные лица ведомства провели ветеринарный контроль партии куриных лапок общим весом 27 тонн производителя из Челябинской области. Продукция предназначалась для отправки в Китай», — сообщили в Россельхознадзоре.
Куриные лапки проверили в лабораторных условиях челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», где подтвердили их соответствие международным стандартам качества. Исследования показали, что партия удовлетворяет требования страны-импортера. Для экспорта продукции инспекторы оформили ветеринарный сертификат и зарегистрировали товар в информсистеме «ВетИС».
С начала 2025 года это уже вторая партия куриных лапок, отправленная данным производителем в Китай. Общий вес продукции составил в итоге 54 тонны.
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