13 февраля 2025

Челябинцы отправили в Китай 27 тонн куриных лапок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайцы используют в пищу куриные лапки
Китайцы используют в пищу куриные лапки Фото:

Челябинский производитель отправил в Китай 27 тонн куриных лапок на еду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция прошла ветеринарный контроль.

«Должностные лица ведомства провели ветеринарный контроль партии куриных лапок общим весом 27 тонн производителя из Челябинской области. Продукция предназначалась для отправки в Китай», — сообщили в Россельхознадзоре.

Куриные лапки проверили в лабораторных условиях челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», где подтвердили их соответствие международным стандартам качества. Исследования показали, что партия удовлетворяет требования страны-импортера. Для экспорта продукции инспекторы оформили ветеринарный сертификат и зарегистрировали товар в информсистеме «ВетИС».

С начала 2025 года это уже вторая партия куриных лапок, отправленная данным производителем в Китай. Общий вес продукции составил в итоге 54 тонны.

В Китай отправилась очередная партия весом 27 тонн
В Китай отправилась очередная партия весом 27 тонн
Фото:

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Челябинский производитель отправил в Китай 27 тонн куриных лапок на еду. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция прошла ветеринарный контроль. «Должностные лица ведомства провели ветеринарный контроль партии куриных лапок общим весом 27 тонн производителя из Челябинской области. Продукция предназначалась для отправки в Китай», — сообщили в Россельхознадзоре. Куриные лапки проверили в лабораторных условиях челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», где подтвердили их соответствие международным стандартам качества. Исследования показали, что партия удовлетворяет требования страны-импортера. Для экспорта продукции инспекторы оформили ветеринарный сертификат и зарегистрировали товар в информсистеме «ВетИС». С начала 2025 года это уже вторая партия куриных лапок, отправленная данным производителем в Китай. Общий вес продукции составил в итоге 54 тонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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