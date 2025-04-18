Трасса из Краснодара в Керчь станет платной с 22 апреля

С 22 апреля федеральная трасса А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь) станет платной. Как заявили в пресс-службе ГК «Автодор», стоимость будет варьироваться от 170 до 750 рублей.
«С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме», — говорится в сообщении компании. С того же момента дорога перейдет в доверительное управление государственной компании «Автодор».
На трассе уже внедрена безбарьерная система взимания платы «Свободный поток». В зависимости от протяженности участка стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
При этом водители смогут продолжить пользоваться бесплатными маршрутами. В частности, это касается федеральной трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» или дороги, проходящей через станицу Новомышастовскую и Темрюк. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в декабре, в день открытия трассы, отметил, что новый маршрут позволит сократить время в пути от Краснодара до Крымского моста в три раза — с шести до двух часов.
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