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21:24
Новый парк и звание, приезд депутата ГД Миронова: главное за 18 апреля в Кургане
21:20
Тюменский олигарх заработал полмиллиарда рублей на яйцах
21:18
В Екатеринбурге на стройплощадке разбился рабочий, упав с 13 этажа. Фото
Свердловские слухи: вице-мэр хотел спастись
21:18
Менее часа — на сборку одного танка: команда URA.RU отправилась на родину Т-34
21:15
Делал карьеру в Москве и Югре: что известно о первом замгубернатора ЯНАО, которому прочат уход
21:14
Якушев назвал главное условие для формирования технологического суверенитета России
В России начали новый этап борьбы с ростом цен на продукты
21:14
Секретный завод, Эрмитаж и эксперименты с едой: как Екатеринбург стал «Городом трудовой доблести»
21:13
Росавиация опровергла проблемы с шасси у Superjet, садившегося во Внуково
21:13
Вице-губернатору Вологодской области продлили арест
Его голос звучит более чем в 800 картинах: что известно о жизни скончавшегося актера Панкова
21:10
Бойцы СВО нагрянули в модный клуб в центре Екатеринбурга, куда не пустили солдата. Видео
21:08
«Замечательные ребята, особенно кошки»: Розенбаум отреагировал на санкции Зеленского
21:02
ХМАО на выходных накроет снег с дождем
Слухи ЯНАО: в регион едет претендент на губернаторство
20:58
Холодостойкие культуры: что и как посадить весной
20:55
Домохозяйка стала миллионершей, а ямальские деликатесы попали на маркетплейс: события 18 апреля в ЯНАО
20:51
Фетисов заступился за обвиненного в секс-насилии хоккеиста из Челябинска
Слухи ХМАО: элиты ждут мэропада
20:48
Требовал горячую воду в камеру: топ жалоб маньяка из пермского «Белого лебедя»
20:46
Трасса из Краснодара в Керчь станет платной с 22 апреля
20:45
Дома, построенные пленными немцами: что ждет «немецкий квартал» на ЧМЗ в Челябинске — фото, видео
Россия получит новый рынок сбыта газа размером с пол-Европы
20:42
Президент Зеленский внес в санкционные списки депутата думы ХМАО Проводникова
20:41
Депутат ГД Сергей Миронов в Кургане рассказал, кого сильнее травят в школах
20:36
Мэр Орлов встретился с фронтовиками, чтобы наградить. Фото
1
Курганские слухи: прятки в гробах
20:29
Литовская финкомпания Paysera замораживает счета граждан Белоруссии и России
20:28
РЕН ТВ: во Внуково готовится к аварийной посадке Sukhoi Superjet
1
20:27
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего чиновника челябинского миндора
Тюменские слухи: начались бои за департамент
20:25
Ямальская авиакомпания на четверть сократила парк импортных самолетов
20:24
Ганчев: ВСУ планируют провокацию в преддверии Пасхи в Харьковской области
20:22
Жога и Текслер посетили в Челябинске тренировку экс-бойцов СВО. Фото, видео
Челябинские слухи: депутат заложит коттедж тещи
20:20
Сын 83-летнего пенсионера, осужденного в Литве за шпионаж, просит помощи Путина
20:20
У претендента на смену прокурора ХМАО растут шансы получить должность
20:18
Екатеринбуржец на иномарке разнес вдребезги футбольный корт. Фото
Путин открыл новый фронт против СБУ
20:16
Суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома»
20:06
Петербургский суд отправил в колонию 19-летнюю активистку за дискредитацию ВС РФ
20:04
Против компании Бакальчука возбуждено уголовное дело
Пермские слухи: охранники бегут из тюрем
20:02
В ЯНАО построят «Город на воде» с металлической тропинкой. Фото
20:00
«Напугал бандеровских сук»: Джигурда ответил на санкции Зеленского
20:00
SHAMAN стал скрывать Мизулину: тайно привез на престижную премию
Как нелегальные мигранты изменят Россию через пять лет
19:53
Ассоциация ритейлеров сделала заявление из-за продажи просрочки из сетевых магазинов в ХМАО
19:52
ФСБ показала видео с австралийским наемником, воевавшим за ВСУ
19:50
Сыщики установили личность расчлененной женщины в Серове по зубам
Особые отношения с Ираном и послание Путину: основные заявления Лаврова со встречи с иранским коллегой
19:49
В Горнолыжный сезон жители Ямала предпочитали самые топовые российские курорты
19:45
Россиянам назвали место, которое заменит Анапу, пострадавшую от мазута
19:45
Помощнику главы курганского СУ СК Половниковой вручили медаль. Фото
Как пединститут и музучилище Перми в Войну превращали в госпитали
19:45
Нефтяники ХМАО бьют тревогу из-за проснувшихся медведей. Видео
19:42
В ХМАО резко упала смертность от алкоголя
19:42
Экс-советник Пентагона заявил, что пора остановить всю военную помощь Украине
КПРФ не смогли договориться с внуполом на второй мандат в заксо
19:40
Диетологи назвали полезные и опасные овощи для похудения
19:40
Сын Куклачева: карьера отца началась с украинской кошки
19:38
Пасха 2025: 10 лучших рецептов творожной пасхи
Демилитаризация Украины — основная цель СВО: что это такое и почему протестует Запад
19:37
Голова в лесу, смерть ребенка: все, что известно об убийстве, которое потрясло Серов
19:33
Проезд для самокатов в центр Тюмени будет закрыт 9 мая
1
19:30
Пермский завод, которым управляют из Германии, резко увеличил прибыль
Желание США отстраниться от Украины и празднование Пасхи в Кремле: главные заявления Пескова
19:29
Ямпольская возглавила Совет по формированию нового стиля РФ при Национальном центре «Россия»
19:25
Президент Зеленский ввел санкции в отношении завода в Чебаркуле
19:24
«Бои на Украине — не детская песочница»: исповедь спецназовца, прошедшего через СВО
Первый участник проекта «URA, споем!» рассказал о том, как писал песню о Сургуте
19:20
Потянуло на клубничку: жители ХМАО бросились скупать ягодную рассаду
19:19
Скейтбордисты отреагировали на скандал с рампой у памятника Ленину в Верхней Пышме. Фото
19:16
Тюменцы временно останутся без телевидения и радио
19:12
Минюст внес в реестр иноагентов блогера Шпака* и журналистку Баблоян*
19:11
Губернатор Шумков по-новому решил поощрить тренеров и спортивных организаторов
5
19:11
В Екатеринбурге бесплатно раздадут сотни хачапури: где их искать
19:01
В центре Екатеринбурга встало движение трамваев из-за ДТП с внедорожником. Фото, видео
18:55
Минфин Украины ждет от Японии 3 млрд долларов из замороженных активов РФ
18:52
В Росгвардии рассказали, как задерживали неадекватного пермяка, который пробрался в школу
18:45
США могут смягчить санкции против РФ ради урегулирования украинского конфликта
18:43
В челябинских садах наберут группы для агрофитнеса с тяпкой
18:42
Полпред Жога приехал в Челябинск наградить активистов за помощь СВО. Фото, видео
18:40
Участники СВО из ЯНАО получат сертификаты на услуги стоматологов
18:40
Bloomberg раскрыл, на какие уступки Москве пойдут США при урегулировании украинского конфликта
1
18:39
Свердловчанин расчленил женщину и повез ее голову на санках, чтобы спрятать
18:38
«Ситуация абсурдна»: в Нижнем Тагиле родители выпускников недовольны датой последнего звонка
2
18:35
В Челябинске семья известных бизнесменов построит новую высотку рядом с гипермаркетом «Лента» у Шершней. Фото
18:35
Чиновники начали приводить в порядок курганский город после критики властей. Инсайд
1
18:29
Живая легенда Большого театра: балетмейстеру Владимиру Васильеву — 85 лет
2
18:28
В Нижневартовске запустят бесплатные автобусы на Радоницу. Инфографика
18:27
Сукачев: санкции Зеленского вызвали «чувство глубоко удовлетворения»
18:24
«Ей нужен пиар»: Волочкова отреагировала на обидные слова Николаевой
18:22
Бывшего ректора Псковского университета оставили под арестом
18:18
Куклачев: санкции Зеленского говорят, что он нас боится
18:15
Экс-главврач Курганского онкодиспансера Чесноков получил новую должность
5
18:13
«Попросил назвать код из SMS»: жительница Кургана перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей
1
18:11
Зеленский ввел санкции против пермского предприятия
18:08
Губернатор Махонин прокомментировал ДТП с грузовиком под Березниками
18:05
Политэлиты съезжаются в Ханты-Мансийск на турнир памяти сына Жоги
1
18:04
Муж рассказал, почему от него уехала свердловчанка, чью голову нашли в Серове
18:02
Уральский летчик повторил подвиг Гастелло при наступлении на Берлин
18:02
ЦБ РФ выпустил монету с маршалом Победы Говоровым. Фото
18:00
Курганский завод, которым владеет холдинг из США, раскрыл причину ухода опытного экс-руководителя
18:00
В Пасху челябинцам предлагают посетить богослужения, гуляния и мастер-классы. Афиша
17:56
В Челябинске в пять раз взлетели продажи рассады помидоров и перцев
17:53
Свердловчанин, убив и расчленив женщину, спрятал ее останки в мусорных баках
17:50
В ЯНАО заступились за стюардессу, которая призналась, что не любит пассажиров
2
17:50
ВСУ снова нарушили эмбарго на атаки по энергетической инфраструктуре
17:46
В России представили пасхальный кулич с сапфирами почти за три миллиона рублей
1
17:43
Два бойца СВО заявились на выборы в заксобрание Челябинской области. Фото
17:40
Профайл экс-главы курганского округа Фадеевой, ушедшей в отставку
17:38
Умер актер Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли
17:37
В Тюменской области поймали нарушителей противопожарного режима и выгнали из леса
17:34
Зеленский ввел санкции против 39 российских ученых и бизнесменов
17:34
Убийца из Серова, расчленивший женщину, давно был знаком с ней
17:30
Врач из ХМАО рассказала, чем покрасить пасхальные яйца без вреда здоровью
17:30
Ленивый кулич: корреспондент URA.RU в Кургане приготовил символ Пасхи в микроволновке. Фото
17:30
Грибной сезон 2025: когда и какие грибы можно собирать, календарь по месяцам
2
17:26
Пермячка обвинила в смерти дочери сектантов
17:26
В Пермском крае микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком. Видео
17:25
Минтранс пообещал вывести беспилотные авто на дороги России в 2027 году
1
17:23
Долги Челябинского меткомбината превысили половину размера активов
17:23
Хоровые концерты, фестиваль звонарей и бесплатные куличи: как отметить Пасху в Екатеринбурге
17:21
«Нагадил и обоссался»: Куклачев высказался о санкциях Зеленского
17:20
В ЯНАО домохозяйка сорвала многомиллионный куш в лотерею. Фото
17:20
Что известно про главных кандидатов в ректоры УрФУ
2
17:15
Арестованный курганский экс-чиновник Казаков пробудет в СИЗО до лета
1
17:12
На федеральной трассе под Екатеринбургом запретили разгоняться
17:11
Путин обратил внимание на вовлечение подростков в противоправную деятельность
17:08
В Кургане интересно: в торговом центре Шадринска освятят куличи
17:01
В Тюмени ростовщики работали под видом охранного предприятия
16:59
Власти ХМАО отказались отправлять школьников на курорты Анапы
1
16:57
«Стало дороже»: автомойки в Екатеринбурге подняли цены. Инфографика
1
16:54
Владельцы торговых точек в ЯНАО получат компенсации за реконструкцию фасадов
16:52
Российские военные вертолеты прибыли в Астану для участия в Параде Победы
1
16:51
В челябинской деревне выступит Сергей Шнуров и Линда
16:51
В Курган приехал депутат Госдумы Сергей Миронов. Инсайд URA.RU подтвердился
3
16:46
Частный сектор с жилыми домами снесут в Кургане
6
16:43
Арестован маньяк, расчленивший свердловчанку и убивший ее сына. Фото
16:40
Кустурица заявил о войне с православием на Западе
1
16:39
Россия передала Украине тела 909 погибших боевиков ВСУ
16:38
В главной ракетно-космической корпорации России сменился генеральный директор
16:34
В Тобольске впервые пройдет крупный рок-фестиваль
16:33
Таксисты помогут челябинской полиции вычислять мошенников
16:32
Власти Верхней Пышмы назвали шуткой скейт-площадку на памятнике Ленину. Видео
16:30
На праймериз в Челябинской области ждут кандидатов, связанных с СВО
16:30
В Пермском крае резко выросло число укусов клещей
16:30
В ХМАО снизились объемы добычи нефти и газа. Инфографика
16:27
Депутаты отказались отправлять в отставку свердловского мэра, за которым охотится прокурор
16:23
«Бессмертный полк» пройдет во всех городах и районах Челябинской области
16:21
В Кургане после ДТП загорелся мотоцикл, а девушка-пассажирка скончалась. Видео
16:15
Концерт Певцова и древние обряды: как пермяки отметят Пасху
16:14
Аналитики назвали самые популярные виды рассады в ХМАО
1
16:12
В Челябинске переименовали остановки возле Кафедрального собора. Фото
16:11
МЧС выдвинуло условие владельцу «Теле-Клуба», у него есть месяц
16:10
В Иране ждут с визитом Владимира Путина
16:09
Пермяк заплатит полмиллиона рублей за самовольное подключение к электросетям
16:09
Зеленский ввел санкции против российских звезд
16:06
«Страдают все»: мама ученика огромной школы Екатеринбурга пожаловалась на уроки допоздна
1
16:05
Губернатор Тюменской области поднял размер единовременной выплаты военнослужащим
16:04
В Петербурге адвоката задержали за снятие пасхальных украшений. Фото, видео
16:03
Где в Перми дешево пообедать: подборка заведений
16:03
Лавров: эффект от санкций против РФ и Ирана можно свести к нулю
16:02
Что известно о состоянии фотографа из Екатеринбурга, впавшей в кому в Таиланде
15:59
Мэр Орлов встретился с главными патриотами Екатеринбурга. Фото
15:58
Стало известно, сколько зарабатывает главный архитектор тюменской «Сибири»
2
15:58
Треть алкомаркетов закрылись в Вологодской области после введения «сухого закона»
2
15:55
Лавров: РФ готова посредничать в переговорах Ирана и США по ядерной программе
15:53
С помощью камер в Тюменской области задержали 104 преступника
15:52
Команда теневого мэра из ХМАО обвинила власти в переделе рынка школьного питания
15:51
Власти объяснили законность строительства ЖК в челябинском микрорайоне Чурилово. Фото
15:50
Тимуру Иванову продлили срок на три месяца
15:47
Курганские пенсионеры боятся остаться без доставки денег на дом
4
15:46
Бизнесмены и чиновники бесплатно раздают воду застрявшим на челябинской трассе. Фото
15:45
Мэр Соликамска объяснил, почему женщине-инвалиду, ползавшей в подъезде, не установили пандус
1
15:44
Стала известна дата рассмотрения апелляции экс-чиновнику пермского минтранса Уголькову
15:44
Ямальские деликатесы и сувениры запустили на маркетплейс
15:40
На генерала Иванова дадут показания о двух преступлениях
15:40
Уволенному ветерану СВО из муниципальной УК в ХМАО пообещали найти новую работу
15:39
Топ-10 невредных способов покрасить яйца на Пасху
15:36
Челябинец с деревянным дрыном напал на трех женщин. Фото
15:34
Силовики в ХМАО оказались втянуты в конфликт театра с соседскими свиньями
1
15:33
На «УГМК-Арене» запланировали первый концерт звезды
2
15:30
В ХМАО рухнула цена на завод опального олигарха, который продавали за 200 млн рублей.Фото
15:29
Политолог Брутер: США не оставят Украину после слов о выходе из переговоров
15:29
В Екатеринбурге скрутили иностранца, устроившего стрельбу на свадьбе. Фото, видео
1
15:28
Умер известный дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев
15:28
ВС РФ разгромили площадки по выпуску боевых дронов на Украине
15:28
Штрафы на 12 миллионов: в Курганской области ловят большегрузы-нарушители. Фото
3
15:27
Пасха 2025: топ-20 креативных и ярких поздравлений для родных и коллег
15:24
Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
15:23
В Брянске три студента получили сроки за участие в террористическом сообществе
15:18
Суд запретил продавать здание бывшего профтехучилища в Перми
2
15:16
«Зрело давно»: глава Екатеринбурга объяснил отставку скандального вице-мэра
1
15:10
В полиции Перми проверяют мужчину, который преследовал мать с ребенком
15:09
ЛДПР в Челябинской области помогла жителям, пострадавшим от весенних паводков
15:09
Житель брянского села Ломаковка пострадал при ударе ВСУ
15:09
В Тюмени ремонтируют объездную дорогу в районе Мыса
1
15:04
Курганская поэтесса написала стихи для песни из нового альбома Юлии Савичевой
15:04
«Преследовал коллег»: знакомые рассказали о задержанном за убийство женщины и сына в Серове
1
15:03
Куда из Тюмени можно улететь прямым рейсом. Список
15:00
Поселок в Пермском крае затопило. Видео
1
15:00
Сотни вагонов для фронта: как трудился Салехардский комбинат в годы войны
14:58
«Восток Инвестиции» продали долю в Ozon
14:58
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
14:55
Метеорный дождь 22 апреля 2025: где и когда смотреть первый весенний звездопад
14:54
В центре Кургана временно закроют перекресток
4
14:49
Песков прокомментировал закончившийся мораторий по атакам
14:47
Аэропорт назвал причину сильного гула в небе, напугавшего жителей ХМАО ночью
1
14:45
Песков — URA.RU: ЕС не настроен на мирное урегулирование по Украине
1
14:45
Российские военные пройдут парадом по столице Киргизии 8 мая
14:45
В Кремле ответили на слова Рубио об идеи США выйти из переговоров по Украине
14:44
Курган богат талантами: Министерство спорта наградило тренера юбилейной медалью. Фото
14:44
Легендарную «Катюшу» в Челябинске покрасят в исторический зеленый цвет. Фото
14:41
Петербургский Политех получит 20 млн на создание конструкторских бюро
14:40
Завершение конфликта или снижение поддержки: пресс-секретарь США Рубио поставил Украине ультиматум
14:39
Под Екатеринбургом из памятника Ленину сделали рампу для скейтбордистов. Фото, видео
12
14:39
ФСБ задержала челябинца за попытку отправить военный груз за границу. Фото, видео
14:38
В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы не откроются к лету
5
14:36
Арагчи: Иран считает Россию стратегическим партнером и равным соседом
14:33
В Кургане сотрудники ФСБ предотвратили разглашение гостайны
2
14:32
Вынесен приговор москвичу, который изнасиловал и изрезал ножом 16-летнюю девушку
14:31
Жители Соликамска решили помочь женщине-инвалиду, которая ползала по подъезду. Скрин
14:30
Лавров: Путин остался доволен разговором с главой МИД Ирана
14:30
Пермский театр оперы балета отметит двойной юбилей парадом премьер
14:29
Начальнику 27-го ЦНИИ Минобороны Протасову предъявлено обвинение во взятках
14:26
Экодома Тюменской области готовятся встретить 100-тысячного посетителя
3
14:25
Где законно жарить шашлык в Екатеринбурге: список мест и цены
2
14:25
Лидер молдавской оппозиции назвал мерзостью задержание в Кишиневе архиепископа в канун Пасхи
14:23
Россельхознадзор запретил курганскому предприятию продавать творог из-за плохого качества
14:20
У следователя из Казани нашли элитные авто и квартиры на 400 млн рублей
3
14:15
Снег и резкое потепление ожидают курганцев в эти выходные
14:14
Отменили приговор свердловчанам, подкинувшим семье гроб с головой свиньи
1
14:12
В Москве задержаны торговцы некачественными лекарствами на 100 миллионов рублей
14:08
Чебаркуль проваливает праймериз «Единой России»
1
14:08
В ХМАО прокуратура в суде добилась компенсации работнику РЖД за разбитую голову
14:08
В Краснодарском крае был предотвращен крупный теракт: карта СВО за 18 апреля
14:05
«Не продаю»: Волочкова опровергла слухи о том, что она расстается с квартирой из-за долгов
14:04
Раскрыта личность свердловчанки, чью голову нашли в лесу в Серове. Фото
14:00
Кто теперь будет отвечать за уборку, парки и дороги в Екатеринбурге: фамилии
14:00
«Ямалклик», «Библионочь» и турнир по футзалу: афиша мероприятий на выходные в ЯНАО
14:00
Брал Берлин, штурмовал Рейхстаг: журналисты URA.RU рассказали о своих ветеранах из Курганской области
13:58
Во Франции заявили об унижении Макрона на переговорах с командой Трампа
2
13:58
В Госдуме хотят ввести новый выходной в честь Страстной пятницы
2
13:56
Часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание
1
13:56
Хинштейн освятил свой кабинет в Курской области после задержания Смирнова. Видео
2
13:55
В Петербурге задержан айтишник за кражу офисной техники на миллион
1
13:54
Орлов ликвидирует пост вице-мэра Екатеринбурга: сценарий отставки скандального чиновника
13:50
Мэр Екатеринбурга подтвердил отставку главного по уборке после критики от Паслера
13:47
Рогов жестко ответил Киеву, который захотел взять под контроль ЗАЭС
13:37
Школьники и инженеры создали дрон для развития туризма в Челябинской области
13:32
«Мозг умер»: врачи вынесли приговор екатеринбурженке, впавшей в кому в Таиланде
1
13:29
Власти челябинского города назвали дату отключения отопления в домах
13:26
Чем известен старейший завод Кургана, которым владеют москвичи
13:26
Начальник курганского госпиталя Семенов захотел стать депутатом облдумы
13:25
Продажи яиц взлетели в три раза в Екатеринбурге
13:24
В Петербурге Россельхознадзор остановил ввоз зараженного вредителями арахиса
13:22
Четыре ребенка погибли в ДТП с начала года в Тюменской области
13:20
В Совфеде раскритиковали лидеров ЕС, которые собрались на 9 мая в Киев
13:16
В Пермском крае тысячам должников за газ пригрозили его отключением
13:15
Депутат Ботов вручил знак почетного гражданина челябинскому ветерану Ткачеву. Фото
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