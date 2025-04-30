В Джакарте поймали голого россиянина, который хотел залезть на монумент

Власти индонезийской столицы Джакарты задержали гражданина России без одежды, который попытался забраться на Национальный монумент (Монас). Об этом сообщает портал BeritaSatu.
«Сотрудникам полиции наконец удалось задержать гражданина России, который выбежал голым после того, как достиг лестницы Кубка Монаса», — пишет BeritaSatu. 36-летний россиянин по имени Виктор пробежал обнаженным от Восточных ворот Монаса до основания монумента. Офицеры полиции, дежурившие в этот момент, были удивлены поступком иностранца и немедленно попытались его остановить.
Попытка остановить мужчину оказалась непростой: он попытался взобраться по лестнице к чаше монумента. Полицейским удалось задержать нарушителя только после того, как он поднялся по ступеням. После задержания россиянина накормили, искупали и позволили отдохнуть, прежде чем доставить в центральное отделение полиции Джакарты. Во время допроса Виктор рассказал, что испытывал психологический стресс и находился в состоянии депрессии. После процедуры оформления задержанного передали иммиграционным властям для дальнейших разбирательств.
Национальный монумент Монас — один из главных символов Индонезии, расположенный в центре Джакарты. Монумент является популярным местом среди туристов и местных жителей.
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