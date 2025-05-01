Удар, нанесенный ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области, был совершен намеренно в праздничный день 1 мая, с целью достижения наибольшего числа жертв среди гражданского населения. Такую информацию озвучили в МИД РФ.
«Атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан», — говорится в сообщении telegram-канала МИД РФ. Там добавили, что в результате налета с использованием дронов погибли семь мирных жителей и более 20 человек получили ранения.
В МИД отметили, что это преступление вновь выявило «террористическую сущность украинского режима» и их намерение эскалировать конфликт, препятствуя мирным инициативам. Также подчеркивается, что западные страны, снабжающие Украину оружием, несут ответственность за такие акты насилия. В ведомстве отметили, что все причастные к этому удару будут найдены и наказаны. МИД призвал международное сообщество осудить теракт и выразил соболезнования родственникам погибших, желая скорейшего выздоровления пострадавшим.
ВСУ 1 мая обстреляли Алешки, что привело к жертвам среди гражданского населения. Ситуация осложняется нехваткой скорой помощи из-за целенаправленных ударов по медтехнике со стороны украинских военных. Это, по мнению дипломатии России, противоречит мирной риторике украинского лидера Владимира Зеленского. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник утверждает, что действия Киева — это часть государственной политики, и виновные понесут ответственность за военные преступления и нарушение международного гуманитарного права.
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