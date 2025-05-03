Сенатор Абрамов: несколько иностранных компаний готовятся к возвращению в РФ

Некоторые зарубежные компании приступили к регистрации своих торговых марок в Российской Федерации или возвращаются на рынок под новыми брендами. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
«Мы же видим не только разговоры, но и действия. Мы видим, как некоторые компании начинают регистрировать логотипы, права. То есть юридический процесс идет, соответственно, люди готовятся. Мы видим, как уже ушедшие компании возвращаются под другими брендами — чтобы не попасть под ограничения у себя на родине, они создают другой бренд, другое юридическое лицо и заходят на наш рынок», — поделился Абрамов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что компании, возвращающиеся на российский рынок, рассматривают его как достаточно перспективный, что обусловлено значительной численностью населения страны, включая большое количество платежеспособных граждан. Абрамов также отметил, что некоторые бренды не прекращали свою деятельность в России.
Многие иностранные бренды, такие как Zara, Uniqlo и Victoria»s Secret, прекратили работу в России в 2022 году после начала геополитического конфликта, но сохранили права на товарные знаки и юридические лица, что позволяет им рассматривать возвращение на рынок. В последнее время некоторые компании подают заявки на регистрацию товарных знаков и ведут переговоры о возвращении, однако официальных заявлений о возобновлении работы пока не поступало.
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