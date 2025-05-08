МО РФ раскрыло подробности про попытку прорыва ВСУ в Россию и пообещало ответ

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области, несмотря на объявленный режим перемирия. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, подчеркнув, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия.
«ВСУ <...> предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ, отметив, что противник проигнорировал объявленный режим прекращения огня. Общее количество зафиксированных случаев нарушения перемирия составило 488, отметили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале.
В сложившейся ситуации Вооруженные Силы России предпринимают симметричные меры в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных и намерены и впредь реагировать соответствующим образом на развитие событий. В Минобороны подчеркнули, что Россия оставляет право на любые ответные меры по отношению к противоправным действиям со стороны киевских военных.
В России в связи с 80-й годовщиной Победы был введен гуманитарный режим прекращения огня, о котором объявил президент Владимир Путин. Меры по прекращению огня будут действовать с 00:00 8 мая до полуночи 10 мая. Киев тайно поддержал перемирие.
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