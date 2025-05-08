МО РФ раскрыло подробности про попытку прорыва ВСУ в Россию и пообещало ответ

МО РФ: ВСУ попытались прорваться в Курскую область, 488 раз нарушив перемирие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ несколько раз за день попытались прорваться на территорию России, заявили в Минобороны РФ
ВСУ несколько раз за день попытались прорваться на территорию России, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области, несмотря на объявленный режим перемирия. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, подчеркнув, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия.

«ВСУ <...> предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ, отметив, что противник проигнорировал объявленный режим прекращения огня. Общее количество зафиксированных случаев нарушения перемирия составило 488, отметили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале.

В сложившейся ситуации Вооруженные Силы России предпринимают симметричные меры в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных и намерены и впредь реагировать соответствующим образом на развитие событий. В Минобороны подчеркнули, что Россия оставляет право на любые ответные меры по отношению к противоправным действиям со стороны киевских военных.

В России в связи с 80-й годовщиной Победы был введен гуманитарный режим прекращения огня, о котором объявил президент Владимир Путин. Меры по прекращению огня будут действовать с 00:00 8 мая до полуночи 10 мая. Киев тайно поддержал перемирие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области, несмотря на объявленный режим перемирия. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, подчеркнув, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия. «ВСУ <...> предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ, отметив, что противник проигнорировал объявленный режим прекращения огня. Общее количество зафиксированных случаев нарушения перемирия составило 488, отметили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. В сложившейся ситуации Вооруженные Силы России предпринимают симметричные меры в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных и намерены и впредь реагировать соответствующим образом на развитие событий. В Минобороны подчеркнули, что Россия оставляет право на любые ответные меры по отношению к противоправным действиям со стороны киевских военных. В России в связи с 80-й годовщиной Победы был введен гуманитарный режим прекращения огня, о котором объявил президент Владимир Путин. Меры по прекращению огня будут действовать с 00:00 8 мая до полуночи 10 мая. Киев тайно поддержал перемирие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...