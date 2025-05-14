Свердловскому бизнесу рассказали, как привлечь иностранного инвестора

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Правильный поиск инвестпартнера обсудили в рамках форума «Финмаркет»
Правильный поиск инвестпартнера обсудили в рамках форума «Финмаркет» Фото:

Выйти на международный рынок предпринимателям чаще всего мешают неоформленные юридические структуры, споры между акционерами и слабая защита интеллектуальной собственности. Чтобы найти иностранного инвестора, предпринимателю нужно быть честным и прозрачным — особенно в вопросах рисков. Об этом рассказала специалист трансграничной торговли из ОАЭ Науаль Хаддух в ходе финансового форума «Финмаркет» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

На секции «Бизнес на 360°. Как найти партнера в любой точке мира» Хаддух сказала, что зарубежных инвесторов отпугивает неясность: споры между акционерами, неоформленные права на интеллектуальную собственность и отсутствие внятной стратегии роста. «Иностранный капитал ищет не просто отличную идею. Он ищет прочную основу, надежную команду и стратегию, которая будет работать долго», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что прозрачность — главный критерий для привлечения иностранного капитала. Компании, которым удается привлечь деньги, заранее приводят в порядок структуру, подключают консультантов и «настраивают» предложение под конкретного инвестора.

Замдиректора по привлечению инвестиций Свердловской области Анна Иванова добавила, что все начинается с грамотной презентации проекта. «Нужно понять, кто ваш инвестор, собрать максимум информации и говорить с ним на одном языке», — отметила она.

Министр инвестиций региона Вадим Третьяков напомнил, что Свердловская область остается одним из самых инвестиционно привлекательных субъектов страны. «У нас абсолютно комфортная среда [для инвестиций]. В регионе больше 2 млн человек экономически активного населения, больше 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал он.

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Выйти на международный рынок предпринимателям чаще всего мешают неоформленные юридические структуры, споры между акционерами и слабая защита интеллектуальной собственности. Чтобы найти иностранного инвестора, предпринимателю нужно быть честным и прозрачным — особенно в вопросах рисков. Об этом рассказала специалист трансграничной торговли из ОАЭ Науаль Хаддух в ходе финансового форума «Финмаркет» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. На секции «Бизнес на 360°. Как найти партнера в любой точке мира» Хаддух сказала, что зарубежных инвесторов отпугивает неясность: споры между акционерами, неоформленные права на интеллектуальную собственность и отсутствие внятной стратегии роста. «Иностранный капитал ищет не просто отличную идею. Он ищет прочную основу, надежную команду и стратегию, которая будет работать долго», — отметила эксперт. Она подчеркнула, что прозрачность — главный критерий для привлечения иностранного капитала. Компании, которым удается привлечь деньги, заранее приводят в порядок структуру, подключают консультантов и «настраивают» предложение под конкретного инвестора. Замдиректора по привлечению инвестиций Свердловской области Анна Иванова добавила, что все начинается с грамотной презентации проекта. «Нужно понять, кто ваш инвестор, собрать максимум информации и говорить с ним на одном языке», — отметила она. Министр инвестиций региона Вадим Третьяков напомнил, что Свердловская область остается одним из самых инвестиционно привлекательных субъектов страны. «У нас абсолютно комфортная среда [для инвестиций]. В регионе больше 2 млн человек экономически активного населения, больше 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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