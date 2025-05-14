На юбилейном съезде «Деловой России» Путин три часа общался с бизнесом: что обсуждали

13 мая в Москве состоялся юбилейный XX съезд «Деловой России», в котором принял участие президент России Владимир Путин, посвятивший диалогу с предпринимателями более трёх часов. В Кремле для встречи с руководством бизнес-объединения были собраны члены правительства РФ, Центробанка и главы других ключевых ведомств.
Региональные команды со всей России принимали участие как очно, так и в формате ВКС. Уральский федеральный округ представляла одна из наиболее активных команд делороссов во главе с председателем Свердловского отделения, координатором по УрФО и член Генерального совета бизнес-объединения Леонидом Гункевичем. Правительство Свердловской области — замгубернатора Дмитрий Ионин и его коллеги из регионального кабмина.
«„Деловая Россия“ — это одна из наших ведущих общественных организаций, которая объединяет и собственников, и руководителей производственного, промышленного, сервисного, высокотехнологичного бизнеса в стране. Значимая миссия „Деловой России“ состоит в том, чтобы обозначать барьеры, которые мешают динамичному росту отечественной экономики, а значит, и всей страны по всем направлениям, значимым для государства», — сказал в своей вступительной речи Владимир Путин. И обозначил, что важно не только говорить о проблемах, но и предлагать конкретные решения. «Делороссы» как раз могут этим заниматься и занимаются.
«Сейчас у нас на связи, в онлайн-режиме, много моих коллег из различных министерств, ведомств, из руководства Правительства — надеюсь, что я буду на них стрелочку переводить, когда будут возникать вопросы», — добавил президент.
На пленарном заседании съезда председатель «Деловой России» Алексей Репик заверил главу государства, что «каким бы ни было <внешнее> давление, экономический контур безопасности у нас защищен надежно». «Предприниматели „Деловой России“ в самый критический момент не струсили, …. Мы спокойно, уверенно встали, что называется, в полный рост, и делали свое дело, на трудовом фронте защищая наше право на суверенное развитие», — отметил Алексей Репик.
Он также затронул тему денежно-кредитной политики и сохранения инвестиционной активности и представил президенту позицию бизнеса по вопросу возвращения на российский рынок иностранных компаний. «Экономика не должна закрываться. Выход на наш рынок компании из любой страны, как и любую здоровую конкуренцию, мы, конечно, приветствуем. Однако <…> внутренний инвестор должен быть у нас в абсолютном приоритете», — заявил Репик.
В фокусе уральской делегации были конкретные меры по развитию инвестиционного климата и переходу к современным инструментам поддержки.
«Сегодня для успешного запуска новых инвестпроектов критически важно расширить спектр некредитных мер поддержки, сделать акцент на инвестиционных вычетах, грантах, коммуницировать с бизнесом в едином темпе, — прокомментировал Леонид Гункевич выступление своих коллег — Урал всегда был и остаётся флагманом в проработке реальных деловых инициатив, которые впоследствии становятся федеральной практикой».
Среди ключевых предложений — совершенствование системы земельных отношений, особенно для туриндустрии, что отразил в своём обращении к президенту член корсовета «Деловой России» Роман Баталов. Он предложил создать механизмы, позволяющие аграриям использовать земли для дополнительных направлений, включая индустрию гостеприимства, что особенно актуально для уральских и сибирских регионов.
Касаясь вопросов фискальной политики, представители бизнес-сообщества инициировали обсуждение изменений налоговой нагрузки для высокооборотных сетей и сохранения преференций для производственного сектора, услуг и малого бизнеса. В завершение трёхчасовой работы президент России поручил профильным федеральным ведомствам детально проработать накопленный пул предложений.
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