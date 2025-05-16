Под завалами свечного завода в Башкирии нашли погибшего

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Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва (архивное фото)
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва (архивное фото) Фото:

В результате взрыва на свечном заводе в Башкирии мужчина оказался под завалами, его тело нашли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина», — говорится в публикации МЧС. Информация размещена в telegram-канале ведомства. 

Взрыв на предприятии прогремел примерно в 9 утра по московскому времени. Сообщалось, что под завалами может находиться человек. Согласно предварительным данным, пострадали четыре человека. Они доставлены в реанимацию. 

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В результате взрыва на свечном заводе в Башкирии мужчина оказался под завалами, его тело нашли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.  «В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина», — говорится в публикации МЧС. Информация размещена в telegram-канале ведомства.  Взрыв на предприятии прогремел примерно в 9 утра по московскому времени. Сообщалось, что под завалами может находиться человек. Согласно предварительным данным, пострадали четыре человека. Они доставлены в реанимацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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