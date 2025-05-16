Под завалами свечного завода в Башкирии нашли погибшего

В результате взрыва на свечном заводе в Башкирии мужчина оказался под завалами, его тело нашли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина», — говорится в публикации МЧС. Информация размещена в telegram-канале ведомства.
Взрыв на предприятии прогремел примерно в 9 утра по московскому времени. Сообщалось, что под завалами может находиться человек. Согласно предварительным данным, пострадали четыре человека. Они доставлены в реанимацию.
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