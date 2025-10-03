Любимыми книжными учителями россиян стали Дамблдор и Хагрид из «Гарри Поттера»

Самым популярным литературным преподавателем у россиян стал профессор Альбус Дамблдор из серии романов о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг. Об этом сообщили в «Литрес».
«Россияне назвали профессора Дамблдора из „Гарри Поттера“ самым популярным книжным учителем», — приводят итоги исследования РИА Новости. Отмечается, что на второй по популярности стала учительница Лидия Михайловна, а замыкает тройку персонаж поттерианы — Рубеус Хагрид.
Профессор Альбус Дамблдор занимает пост директора Хогвартской школы чародейства и волшебства в серии книг «Гарри Поттер». Он считается одним из самых влиятельных магов своего времени и выступает главным наставником главного героя в его противостоянии с лордом Тот кого нельзя называтьом.
Среди наставников мира «Гарри Поттера» выделяется и Рубеус Хагрид, известная как неизменный хранитель ключей и преподаватель дисциплины по уходу за магическими существами. Лидия Михайловна, знакомая читателям по рассказу Валентина Распутина «Уроки французского», отличается особой добротой и способностью к самопожертвованию, что придает ее образу неизменную актуальность.
