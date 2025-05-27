Захарова: ФРГ загонит себя в яму, сняв с Киева ограничения на дальность оружия

Решение Берлина не устанавливать ограничений на дальность оружия, передаваемого Украине, приведет к негативным последствиям для самой Германии — немецкие вооружения будут уничтожены. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решением снять ограничения на дальность применения поставляемых Украине вооружений, если таковые вообще когда-то существовали, Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим. <...> Любое германское оружие, что, на мой взгляд, является главным в этой истории, не изменит ход специальной военной операции. Вы же видите, как спички горят "леопарды", "гепарды", гаубицы, будут гореть и "таурусы", и немецкие дроны, так называемые иностранные специалисты, которые там оказались по своей или не по своей воле", — рассказала Захарова на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.
Дипломат также отметила, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит обсуждать подобные решения с народом Германии. Поскольку вооружение, поставляемое Киеву, стоит огромных денег. Это может значительно сказаться на экономике страны.
"Бизнес Германии просто убегает из ФРГ и перерегистрируется в другие страны, что бы хоть как-то держаться на плаву. А эти (правительство ФРГ — прим. URA.RU) все дальше и дальше убивают свою экономику. Им бы стоило такие решения, заявления тестировать на своих собственных гражданах, спрашивать у них хоть какого-то согласия или одобрения на такие если не решения, то слова", — сказала Захарова.
Ранее стало известно, что ведущие европейские державы — Великобритания, Франция и Германия — приняли решение отменить запрет для Украины на использование дальнобойного вооружения. Это делается в первую очередь для того, чтобы ВСУ могли использовать полученное оружие для ударов вглубь России.
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